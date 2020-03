Hyundai presenteert nieuwe Elantra

De Noord-Amerikaanse automarkt maakt kennis met een volledig nieuwe Elantra, een auto die de Zuid-Koreanen in het thuisland Avante noemen. Eind 2018 voerde Hyundai nog een opvallende facelift door op de vorige generatie en de strakke designtaal die het merk op die auto liet zien, wordt fors doorgezet. Vorig jaar liet Hyundai auto's als de nieuwe Sonata al zien welke richting het in de toekomst op desginvlak op zou gaan en dus is het niet gek dat deze nieuwe Elantra designelementen van zijn grotere broer leent. Net als die Sonata heeft de Elantra namelijk een grille met concave lijnen, al is het exemplaar van de Elantra nog een stukje excentrieker. De snuit van deze nieuwe sedan, die in Australië opvallend genoeg weer i30 Sedan heet, is geïnspireerd op die van de in 2018 gepresenteerde HDC-2 Grandmaster Concept. De verlichtingselementen van de richtingaanwijzers zijn hierbij in de grille verwerkt. Het is opvallend hoe sterk de daklijn van de Elantra afloopt, van opzij bezien zou je de sedan zomaar kunnen verwarren voor een liftback. Helemaal aan de achterkant zien we opnieuw veel scherpe vouwen. De verlichting bestaat hier uit twee units die middels een ledstrip met elkaar worden verbonden. De lichtsignatuur die hierdoor ontstaat, is daardoor H-vormig.

Natuurlijk groeit de Elantra een stukje ten opzichte van zijn voorganger, een auto die bij zijn vorige facelift al enkele centimeters langer werd. De nieuwe Elantra meet 4,67 meter in de lengte en daarmee is hij ruim 5,5 cm in de lengte gegroeid te opzichte van zijn voorganger. Met z'n hoogte van 1,41 meter is Hyundai's jongste 2 centimeter lager dan voorheen. De wielbasis neemt eveneens met 2 centimeter toe en wel tot 2,72 meter. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de passagiers op de achterbank, die hebben namelijk zo'n 6 centimeter meer beenruimte dan voorheen. Het platform dat zich onder de koets schuilhoudt, heet officieel K3 en is volledig nieuw.

Ook vanbinnen is te zien dat Hyundai duidelijk tijd gestoken heeft in het ontwerpen van de werkplek. De Elantra heeft een strak ogend dashboard met een nieuw stuurwiel, een exemplaar dat met zijn vier spaken gelijkenissen vertoond met het stuur in de nieuwe i20. Achter het stuur een volledig digitaal 10,25-inch groot instrumentarium, een exemplaar dat optisch overloopt in het rechts ervan geplaatste display van het infotainmentsysteem met eenzelfde diameter. Ook ter linker zijde van de digitale klokkenwinkel heeft Hyundai een scherm geplaatst. De rest van het dashboard kenmerkt zich onder meer met zijn over nagenoeg de gehele breedte lopende ventilatieroosters en de 'handgreep' die aan de rechterkant van de middentunnel is geplaatst. Sfeerverlichting die je laat kiezen uit 64 verschillende kleuren, staat op de optielijst. Ook optioneel: Digital Key, een systeem waarmee je de Elantra via je smartphone kunt ontgrendelen en starten.

Op de motorenlijst zet Hyundai een 150 pk en 180 Nm sterke turboloze 2.0, een machine die is gekoppeld aan een CVT-transmissie. Nieuw is een hybride variant van de Elantra. Deze versie heeft een 1,6-liter grote viercilinder onder de kap die volgens de Atkinsoncyclus loopt. Deze benzinemotor wordt bijgestaan door een kleine elektromotor die zijn levenslust put uit een onder de achterbank geplaatst 1,32 kWh groot accupakket. De aandrijflijn is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling en levert onderaan de streep een systeemvermogen van 140 pk en 265 Nm koppel.

Ook wat veiligheidssystemen betreft, zit het in de nieuwe Elantra wel snor. De standaarduitrusting omvat namelijk standaard systemen als Forward Collision-Avoidance Assist, een actieve én passieve rijbaanassistent, automatisch grootlicht en ook een achteruitrijcamera is altijd van de partij. De lijst kan uitgebreid worden met zaken als Rear Cross-Traffic Alert en zelfs met High Driving Assist, een systeem dat de Elantra op de snelweg in het midden van de rijstrook houdt en dat gekoppeld is aan de adaptieve cruise control.

In de Verenigde Staten, waarde nieuwe Elantra is gepresenteerd, neemt de auto het op tegen bekende modellen als de Toyota Corolla, Mazda 3 Sedan, Nissan Sentra en Honda Civic.