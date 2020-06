Gefacelifte Genesis G70 gesnapt

Genesis staat op het punt de G70 een facelift te geven. De vernieuwde sedan is voor het eerst ingepakt en wel in het openbaar gesnapt.

De in 2017 gepresenteerde G70 is Genesis' antwoord op onder meer de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse. In korte tijd heeft de G70 gezelschap gekregen van een stel opgefriste familieleden, waaronder de compleet nieuwe G80en GV80 én de gefacelifte G90. Stuk voor stuk zijn die drie modellen voorzien van een modernere front- en bilpartij dan de G70. Genesis heeft immers kort na de G70 een nieuwe designtaal geïntroduceerd, waarbij de koplampen uit twee horizontale strips zijn opgebouwd. Ook de achterlichtunits van de meer recente modellen van Genesis zijn min of meer uit twee strips opgebouwd. Op deze verse set spionagefoto's is goed te zien wat de nieuwe tekenstijl voor de inmiddels bijna drie jaar oude sedan gaat betekenen.

Hoewel de G70 op deze foto's nog volop met plakkers is volgehangen, is de nieuwe grille al goed te zien. Het rooster loopt naar beneden toe af in een scherpe punt en wordt aan weerszijden vergezeld door de uit twee stroken opgebouwde verlichting. Ook achterop is de nieuwe verlichting te zien, en hoewel de lampen ook hier uit twee van elkaar gescheiden lijnen zijn opgebouwd, zijn ze minder horizontaal geplaatst dan bij auto's als de nieuwe G80 en GV80. Onderaan de achterzijde hangen twee forse ovale uitlaateindstukken. Dit zijn waarschijnlijk de stortkokers die horen bij de G70 met de van twee turbo's voorziene 3.3 V6 onder de kap. Die uitvoering heeft momenteel twee kleine ovale uitlaateindstukken. Overigens lijkt het er sterk op dat de gefacelifte G70 gezelschap krijgt van een stationbroer. Helaas: Genesis komt vooralsnog niet naar Europa. Deze verjongde G70 dus ook niet.