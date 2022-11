Suzuki Across €2.500 duurder, maar niet zonder reden

Voor de Suzuki Across ben je momenteel nog €54.900 kwijt, maar met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de prijs van de plug-in hybride SUV €57.350, zo kan AutoWeek melden voordat Suzuki er zelf ruchtbaarheid aan geeft. Je bent straks dus €2.450 meer kwijt voor de Across dan voorheen. Een loze prijsverhoging is het echter niet, je krijgt er namelijk meer voor terug.

De Suzuki Across krijgt namelijk een nieuw digitaal instrumentarium. De Across had al een gedeeltelijk digitale klokkenwinkel met een diameter van 7-inch, maar de tellerbak is voortaan volledig virtueel en meet nu 12,3-inch. Daarmee verdwijnen onder meer de analoge wijzertjes om de inhoud van de benzinetank en de status van het accupakket aan te geven.

Maar er is meer. Zo vervangt Suzuki het 9-inch grote scherm van het infotainmentsysteem door een aanzienlijk forser exemplaar. Het nieuwe infotainmentsysteem meet 10,5 inch.

Ook bpm speelt een rol

Die twee nieuwe, grotere schermen zorgen zelf niet alleen voor de prijsverhoging. Zo is de nieuwe prijs van de Suzuki Across onder meer gebaseerd op de hogere bpm-tarieven die met ingang van 2023 gelden. Die hogere bpm-tarieven gaan hand in hand met een verlaging van de CO2-schijfgrenzen met 2,3 procent. Door deze maatregelen wordt de Suzuki Across - net als nagenoeg alle andere benzine- en dieselauto's - met ingang van 2023 dus net even harder gepakt door de fiscus.

Suzuki Across

De Across is zoals wellicht bekend een broertje van een model van Toyota. Waar de Suzuki Swace in feite een Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid met een Suzuki-sausje is, is de Across een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid met een Suzuki-front, andere beeldmerken en een op bepaalde punten afwijkende standaarduitrusting. In Nederland is de Suzuki Across altijd uitgevoerd als rijk uitgeruste Style. De plug-in hybride aandrijflijn bestaat uit een 2.5 viercilinder die 185 pk en 227 Nm levert. Die benzinemotor werkt samen met een twee elektromotoren die het systeemvermogen op 306 pk brengen. Uit de 18 kWh accu moet je zo'n 75 elektrische kilometers kunnen persen.

Naast de Swace en Across zijn er meer auto's van Suzuki die stiekem een Toyota zijn, al vind je die niet in Nederland. Zo is deze Suzuki Landy een Toyota Noah en is zijn deze Suzuki Grand Vitara een deze Toyota Urban Cruiser Hyryder broertjes van elkaar. Toyota leent zelf de Baleno van Suzuki voor de Starlet en de Glanza.