Suzuki Swace is verbouwde Toyota Corolla TS

Suzuki heeft de zoete Toyota-smaak te pakken. Later dit jaar parkeert het merk met de Across een eigen versie van de Toyota RAV4 in de Nederlandse showrooms en begin volgend jaar komt deze Swace daar nog eens bij. De Swace is in feite niets meer dan een Toyota Corolla Touring Sports!

De liefdesverhouding tussen Toyota en Suzuki wordt vandaag naar een nieuw plan getild. Kort geleden introduceerde Suzuki met de Across een Toyota RAV4 met een eigen Suzuki-snuit en nu past het merk een vergelijkbaar foefje toe op de Corolla Touring Sports. Dít is de Suzuki Swace, een nieuw model dat begin 2021 bij de Nederlandse dealers staat.

De Swace is in feite niets meer dan een Corolla Touring Sports waar Suzuki een iets ander front op heeft geschroefd. De Swace heeft een van de Corolla afwijkende voorbumper en ook de grille is net even anders dan je van de Toyota-versie gewend bent. Het stuk tussen de koplampen is bij de Swace volledig van de grille in de bumper gescheiden door een doorlopend stuk kunststof. Uiteraard komen op we op zowel de snuit als op het achterste van de Swace beeldmerken van Suzuki tegen. Het interieur is - op het logo op het stuurwiel na - ook één op één overgenomen van de Corolla.

Hybride

De dit jaar gepresenteerde Suzuki Across komt vooralsnog alleen met een plug-in hybride aandrijflijn naar ons land, en daarmee valt er op motorisch vlak minder te kiezen dan bij z'n tweelingbroer van Toyota, de RAV4. Op de motorenlijst van de Swace zet Suzuki ook slechts één krachtbron: de 122 pk sterke 1.8 Hybrid-aandrijflijn die is opgebouwd uit een 98 pk sterke 1.8 viercilinder benzinemotor en een 72 pk sterke elektromotor. De non-hybrid 1.2 Turbo en de krachtigere 2.0 Hybrid-aandrijflijn gaan daarbij dus aan de aangepaste neus van de Swace voorbij. Het gemiddeld verbruik van de Suzuki Swace ligt op 4,5 l/100 km.

De Swace is verder helemaal Corolla Touring Sports en dat betekent dat de auto op Toyota's GA-C platform staat, een basis die volgens Toyota's TNGA-filosofie is ontwikkeld. De bagageruimte heeft een inhoud van 596 liter en net als bij de Corolla Touring Sports bedraagt de wielbasis 2,7 meter.

Uitrusting

Ook wat veiligheidssystemen betreft profiteert de Swace van de kennis en kunde van Toyota. Alle systemen die Toyota in zijn Safety Sense-pakket heeft ondergebracht, zijn derhalve ook op de Swace beschikbaar. De Suzuki Swace heeft standaard adaptieve cruisecontrol, Pre-Collision Assist, Road Sign Assist, en Lane Tracing Assist. Vanaf de hoger geplaatste Style-uitvoering is ook Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en Simple-Intelligent Parking Assist beschikbaar. Deze Style-versie beschikt verder over bi-ledkoplampen, stoelverwarming voorin, een verwarmbaar stuurwiel en een inductielader. De standaardversie zit verder ook aardig in zijn spullen. Zo zijn reguliere ledkoplampen, 16-inch lichtmetaal, climate control en een 8-inch scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort standaard.

Introductie

De Suzuki Swace staat in het eerste kwartaal van 2021 bij de Nederlandse dealers. Nederlandse prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie vrijgegeven.