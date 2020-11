Suzuki Across flink goedkoper

Het was wel even schrikken toen Suzuki in september bekendmaakte wat RAV4-derivaat Suzuki Across moet gaan kosten. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend: de auto wordt dik 9.000 euro goedkoper.

65.000 euro. Dat is wat Suzuki aanvankelijk vroeg voor de Across, in feite een Toyota RAV4 PHEV met een Suzuki-neus en wat andere kleine verschillen. Voor dat bedrag krijg je dan wel een forse SUV met veel binnenruimte, een beproefde hybride-aandrijflijn en dik 300 pk, maar het blijft een hele bak geld voor een middenklasse-SUV.

Suzuki lijkt dat zelf ook in te zien en voorziet de Across nu al van een ander prijskaartje. Héél anders, mogen we wel zeggen, want met €55.900 blijkt de auto maar liefst €9.100 voordeliger dan eerder aangekondigd. Dat verschil is niet eens zo ver verwijderd van wat een complete Suzuki Celerio twee jaar geleden nog moest opbrengen. Daarmee is de auto ineens nagenoeg even duur als een concurrent als de Peugeot 3008 Hybrid4, die voor €55.020 ook 300 hybride-pk’s biedt.

Bovendien wordt er buiten de prijs niet gesleuteld aan de Across. De riante standaarduitrusting blijft dus intact. De enige leverbare versie beschikt over onder meer ledverlichting rondom, 19-inch lichtmetaal, stoelverwarming voor- en achterin, stuurwielverwarming, een reeks veiligheidshulpjes en een infotainmentsysteem met Android Auto en Apple Carplay.

Losse opties zijn er vrijwel niet. Zelfs de (metallic-)kleuren zilvergrijs, grijs, zwart en donkerblauw kosten geen cent extra. Alleen voor parelmoer-wit en ‘Sensual red’ moet de knip nog eens worden opengetrokken, voor een extra investering van €995.

Ongebruikelijk

Dat de grootste Suzuki nu al een lagere prijs krijgt, is op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk. Suzuki heeft in Nederland de bijzondere positie dat het zijn versie van de RAV4 PHEV eerder mag gaan voeren dan Toyota zelf, dat z’n eerste exemplaren nog even voor andere landen bewaart. Ook arriveerde de Across hier eerder dan in de landen om ons heen. Suzuki moest dus snel met een prijs komen, maar die blijkt nu iets te hoog ingeschat. De prijsverlaging brengt de Nederlandse prijs meer in lijn met de prijs in de ons omringende landen en past ook beter bij de prijs die Toyota voor de RAV4 PHEV voor ogen heeft. Met z’n nieuwe prijs moet de Across net wat aantrekkelijker zijn dan de plug-in-RAV4, al zijn de prijzen van die auto op dit moment nog niet bekend.

Wie al een Across heeft besteld, hoeft zich overigens geen zorgen te maken. Suzuki belooft dat ook de eerste kopers de nieuwe prijs betalen. Zij krijgen dus een deel van het betaalde bedrag terug.