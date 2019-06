De Tweeling: Suzuki Baleno – Toyota Glanza

Zeg ‘Glanza’ en de meeste autoliefhebbers denken meteen aan een snelle, rechtsgestuurde versie van de laatste Toyota Starlet. Deze week presenteerde Toyota in India een nieuwe Glanza. Die is nog steeds rechtsgestuurd, maar zeker niet gebaseerd op een Starlet.

De nieuwe Starlet is een product van Toyota Kirloskar Motor, de Indiase afdeling van het Japanse merk. Het gamma van Toyota Kirloskar wijkt stevig af van dat van de Europese tak. Zo is er de speciaal voor deze markt ontwikkelde Etios, maar ook een Yaris die niets met ‘de onze’ te maken heeft.

Daartussenin plaatst Toyota nu deze Glanza, een auto die je ongetwijfeld wél herkent. Het is namelijk niets meer of minder dan een Suzuki Baleno, de nuchtere, ruime broer van de Swift. Die Baleno is niet geheel toevallig een product van Maruti Suzuki, de Indiase tak waarmee Suzuki bepaald succesvol is.

Er is niet veel voor nodig om van een Baleno een Glanza te maken. Het neusje dat je hier ziet, heeft zich nog niet in Europa laten zien, maar is in India al wel op de Baleno verschenen. Toyota hoefde daarom alleen nog maar met een nieuwe grille en natuurlijk de nodige logo’s en typeplaatjes te komen en klaar was de nieuwe hatchback. Ook het interieur is helemaal Suzuki, inclusief het van dat merk bekende infotainmentsysteem.