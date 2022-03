Vernieuwde Suzuki Across: sneller opladen, lagere prijs

Medio 2020 kwam Suzuki verrassend uit de hoek door de Across te presenteren. De SUV ging de boeken in als de eerste plug-in hybride van het merk, al is de auto minder Suzuki dan je op basis van de voorkant zou zeggen. Op dezelfde wijze als de Suzuki Swace een Toyota Corolla TS is, is de Across een Toyota RAV4. De Across stond aanvankelijk voor een stevige €65.000 in de orderboeken, al verlaagde Suzuki de prijs van zijn SUV later met ruim €9.000 tot €55.900. De Suzuki Across ondergaat nu een modeljaarupdate die hand in hand gaat met een tweede prijsverlaging.

Suzuki vraagt vanaf nu €54.900 voor de Across. Die prijsdaling is lang niet zo heftig als de eerste afprijzing, maar gaat wel hand in hand met een stel interessante aanpassingen. Zo is het 18,1 kWh grote accupakket van de plug-in hybride SUV sneller op te laden dan voorheen. De Across had namelijk een 3,3 kW boordlader, maar krijgt nu een 6,6 kW lader mee. Aan de plug-in hybride aandrijflijn wordt verder niet gesleuteld en dus heeft ook de Across van het nieuwe modeljaar de bekende 306 pk sterke aandrijflijn die krachtig genoeg is om de auto in exact 6 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen.

Sneller en stiller

De overige aanpassingen zijn klein, maar wel comfortverhogend. Zo moet het dankzij de toepassing van meer geluidsdempend materiaal in de Across net wat stiller zijn dan voorheen en laat de elektrisch bedienbare achterklep zich nu sneller openen en sluiten. Daarnaast heeft de Across voortaan drie USB-C-aansluitingen en maakt Suzuki voor zowel de interieurverlichting als mistlampen gebruik van led-techniek. Suzuki levert de Across slechts in één afgeladen uitvoering die luistert naar de naam Style. Die kost zoals gezegd net geen €55.000. Opties zijn er ook. Zo levert Suzuki de Across naast in een viertal gratis kleuren ook in de €995 kostende kleuren White Pearl Crystal Shine en - jawel - Sensual Red Mica. Een afneembare trekhaak kost €1.052 en Suzuki heeft onder meer een separatierek en bagagenetten voor in de bagageruimte op de accessoirelijst staan. De vernieuwde Suzuki Across is per direct te bestellen.