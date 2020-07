Suzuki breidt uit met Across!

Suzuki en Toyota kruipen steeds dichter naar elkaar toe. Misschien wel het meest duidelijke én verrassende gevolg van de steeds inniger wordende samenwerking is deze hagelnieuwe Suzuki Across. In feite een Toyota RAV4, maar dan van Suzuki. Het leuke nieuws: hij komt gewoon naar Nederland!

Toyota verkoopt in India in de vorm van de Glanza een Suzuki Baleno met Toyota-beeldmerken, maar uit eerdere berichtgeving was al duidelijk dat de samenwerking tussen de twee Japanse merken daar niet bij zou ophouden. Suzuki presenteert vandaag namelijk de Across, een Toyota RAV4 met Suzuki-beeldmerken!

Het is misschien wat gek om een RAV4 met Suzuki-emblemen te zien en het zal wellicht wel even duren eer we daar aan gewend zijn. De Across krijgt echter een compleet eigen front met nieuwe, plattere en bredere koplampen, een nieuwe grille die lijkt op die van auto's als de Swift én een eigen voorbumper. Achterop nemen we geen noemenswaardige verschillen waar en datzelfde geldt voor het interieur. Vanbinnen is de Across op de Suzuki-badges na namelijk identiek aan de RAV4.

Terwijl je de RAV4 in Nederland met een conventionele benzinemotor én als Hybrid en Plug-in Hybrid kunt krijgen, is de Suzuki Across vooralsnog alleen met de plug-in hybride aandrijflijn gepresenteerd. Dat betekent dat Suzuki's nieuwkomer direct een stevige bonk vermogen heeft. Onder de kap ligt namelijk de van Toyota afkomstige 2,5-liter viercilinder benzinemotor, die samenwerkt met een krachtige elektromotor. Dat brengt het systeemvermogen op 306 pk. Daarmee sprint de Across, net als de RAV4 PHEV, in 6 seconden van 0 naar 100 km/h. Interessanter is natuurlijk het elektrische bereik. Het 18,1 kWh grote accupakket helpt de vierwielaangedreven Across aan een elektrische actieradius van 75 kilometer. Bepaald niet gek.

Uiteraard profiteert ook de Across van het uitgebreide pakket veiligheidssystemen dat Toyota voor de RAV4 heeft ontwikkeld. Zo omvat de standaarduitrusting onder meer Dynamic Radar Cruise Control, Road Sign Assist, Blind Spot Monitor, Pre-Collision System en Rear Crossing Traffic Alert. De Across houdt zichzelf dankzij Lane Tracing Assist zelfs netjes in het midden van de rijstrook. Meer tastbare verwennerij komt in de vorm van led-koplampen, uitgebreide klimaatregeling, 19-inch lichtmetaal en een infotainmentsysteem dat onder meer Apple Carplay en Android Auto ondersteunt.

De Across komt in het derde kwartaal van dit jaar al beschikbaar. Prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie vrijgegeven.