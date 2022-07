Toyota's nieuwste hybride cross-over: Urban Cruiser Hyryder

De relatie die Toyota en Suzuki met elkaar onderhouden gaat weer een stapje verder. In Europa levert Suzuki met de Swace en Across eigen versies van achtereenvolgens de Toyota Corolla TS en RAV4, maar elders in de wereld gaan ook Suzuki's als Toyota door het leven. Zo is zowel de Glanza als de Starlet een Toyota-variant van de Suzuki Baleno en is de Urban Cruiser die Toyota in India levert in feite een Suzuki Vitara Brezza. Aan dat laatste rijtje voegt Toyota nu de Urban Cruiser Hyryder toe, een nieuw model dat sterk is gerelateerd aan de Suzuki S-Cross. Je voelt hem al aankomen: de Urban Cruiser Hyryder komt niet naar Europa.

Maar, wat is het?

Onlangs presenteerde Suzuki in India de Brezza, de opvolger van de Vitara Brezza waar de reeds genoemde Urban Cruiser de Toyota-versie van is. De Brezza vervangt de Vitara Brezza, maar de Urban Cruiser Hyryder die in dit artikel de hoofdrol speelt lijkt niet de directe opvolger te zijn van de reeds bekende Urban Cruiser. Om de Urban Cruiser Hyryder te duiden moeten we ook de actuele en in Nederland wel leverbare Suzuki S-Cross erbij halen. De S-Cross werd vorig jaar namelijk aan een nieuwe generatie geholpen, al is die nieuwe S-Cross in feite een zeer grondig gefacelifte versie van het vorige model dat niet van platform is gewisseld. Deze Toyota Hyryder is kort door de bocht de Toyota-variant van die herziene S-Cross, maar is dus ook een broertje van de onlangs gepresenteerde nieuwe Suzuki Brezza. De Brezza staat namelijk op hetzelfde platform als voorganger Vitara Brezza en die auto stond weer op het platform van de Vitara dat is gelieerd aan dat van de vorige en dus huidige S-Cross. Zijn we er nog?

Met bekende hybride aandrijflijn

De Urban Cruiser Hyryder en de Suzuki Brezza zijn dus wel familie van elkaar, maar zijn niet identiek. Zo is de Suzuki Brezza op een haar na 4 meter lang en meet de van een volledig eigen koets voorziene Toyota Urban Cruiser Hyryder 4,36 meter. De wielbasis van de Toyota Urban Cruiser Hyryder is met 2,6 meter identiek aan die van de Suzuki S-Cross en daarmee heeft Toyota's SUV 10 centimeter meer tussen de voor- en achteras dan de Brezza. Ook op motorisch vlak zijn de twee Indiase cross-overs niet gelijk. Suzuki levert de Brezza namelijk vooralsnog alleen met een mild-hybride aandrijflijn van eigen makelij. Deze 102 pk en 135 Nm sterke aandrijflijn met een 1.5 van Suzuki komt ook in de Toyota Urban Cruiser Hyryder te liggen, maar Toyota levert ook een volwaardige hybride variant. Die Hybrid geheten motorversie heeft een 92 pk en 122 Nm sterke 1.5 van Toyota onder de kap die samenwerkt met een 80 pk en 141 Nm sterke elektromotor. Het levert de Urban Cruiser Hyryder Hybrid - een hele mond vol - een systeemvermogen van 116 pk op. Ken je die aandrijflijn ergens van? Waarschijnlijk wel! Toyota levert hem in Nederland namelijk ook in de Yaris en Yaris Cross.

Vanbinnen vertoont Toyota's nieuwe cross-over echter wel sterke gelijkenissen met de nieuwe Suzuki Brezza. De auto is leverbaar met een 9-inch infotainmentscherm. Meer verwennerij komt in de vorm van een panoramisch schuif- en kanteldak en ook een head-up display en cruisecontrol zijn beschikbaar. Ledverlichting is standaard. Twee airbags zijn standaard op het basismodel, al moet je voor zaken als zij- en gordijnairbags hogere uitvoeringen of de Hybrid-versie kiezen.

Dit wat betreft lengte ietwat uit de hand gelopen artikel over een hier niet leverbaar nieuw model dient puur om te laten zien wat er zich elders in de wereld allemaal op autogebied afspeelt. In dit geval illustreert het hoe de ook in Nederland zichtbare samenwerking tussen Suzuki en Toyota verder vorm krijgt. Daarnaast roept het natuurlijk de vraag op: zou een Urban Cruiser Hyryder met een gunstig prijskaartje iets voor de Nederlandse markt zijn? Of zou hij dan teveel in het vaarwater zitten van de kleinere Yaris Cross (4,18 meter) en de vrijwel net zo lange C-HR (4,36 tot 4,39 meter)? We zijn benieuwd naar jouw mening!