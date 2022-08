Nieuwe Ford Edge is enorm gegroeid

In Nederland is de Ford Edge al even niet meer leverbaar. De in 2019 uit het Nederlandse leveringsgamma geknipte grote broer van de Kuga krijgt nu een compleet nieuwe opvolger. Dit is de nieuwe Ford Edge!

In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft AutoWeek de eerste foto's opgedoken van de volledig nieuwe Ford Edge. Althans, 'de' volledig nieuwe Ford Edge...? Het is in ieder geval de nieuwe Edge zoals hij in China op de markt komt. Dat wil dus zeker niet zeggen dat we hier de internationale versie van de Edge te pakken hebben. Toch is de Edge een interessant model om wat aandacht aan te wijden, niet in de laatste plaats omdat Ford in China een werkelijk enorm aantal SUV's verkoopt.

De splinternieuwe Ford Edge die we je voor zijn officiële introductie kunnen laten zien is ontwikkeld door Changan Ford, de joint venture die Ford in China met - je raadt het al - Changan Automobile heeft. De nieuwe Edge volgt in China uiteraard de huidige generatie van de Edge op. Die Edge is er in China niet alleen als vijfzitter, maar kent ook een langere, hier nooit geleverde Edge Plus-variant met zeven zitplaatsen. De nieuwe Edge op deze foto's komt met zowel vijf als zeven zitplaatsen beschikbaar en vervangt daarmee in één klap twee auto's. De nieuwe Edge is 5 meter lang, 1,96 meter breed en 1,77 meter hoog. Daarmee is hij fors langer dan de vijfzits huidige Edge (4,78 meter) en zelfs langer dan de langere Edge Plus (4,88 meter). De hoger gepositioneerde Explorer is slechts 5 centimeter langer. Tussen de wielen van de nieuwe Edge bevindt zich een afstand van 2,95 meter en onder de kap komt een 252 pk sterke 2.0 viercilinder te liggen. Die 252 pk heeft een wagengewicht van net geen 2.000 kilo te verplaatsen.

De nieuwe Ford Edge is overgoten met een designtaal zoals je die in Europa niet op modellen van het merk ziet. We kennen de ontwerpstijl onder meer al van auto's als de niet naar Europa te verschepen nieuwe Mondeo en de interessante Evos. Daarnaast heeft Ford in China een stel SUV's in het aanbod met een dergelijk front. We noemen de Equator, Equator Sport en de onlangs speciaal voor de Chinese markt gefacelifte Explorer. Dat brengt ons bij de ogenschijnlijke wildgroei aan Ford-SUV's in China. Zo heeft Ford er de hier onbekende Territory en een elektrische versie ervan in de showrooms staan. Daarboven staat de Equator Sport (4,63 meter) en de hier Kuga geheten Escape, de Equator zonder Sport-toevoeging die zo'n 4,9 meter lang is. Die Equator kost in China nagenoeg hetzelfde als de Escape/Kuga, al is hij veel groter. Volgens diezelfde filosofie wordt de Chinese Ford Edge er vervangen door de grotere en specifiek voor de Chinese markt ontwikkelde Edge die je op deze foto's ziet. Meer Chinese Ford-SUV's? Zeker. Zo verkoopt Ford er ook de Everest en dus de reeds genoemde gefacelifte Explorer.

Ford Edge in Nederland

In 2013 toonde Ford de Edge Concept, een vooruitblik op de tweede generatie Edge die uiteindelijk in 2014 werd onthuld. In 2016 zette Ford de Edge ook op de Nederlandse prijslijst. Tot 2019 was de Edge er alleen met 2.0 liter TDCi-dieselmotoren, machines met enkele of dubbele turbo. De SUV ging in 2019 onder het mes en kwam toen enkel nog als 238 pk sterke 2.0 EcoBlue ST-Line naar ons land. Die bijgepunte Edge hield het slechts enkele maanden vol. Hij werd in maart 2019 geïntroduceerd en verdween in augustus 2019 van de Nederlandse markt.

Tussen 2015 en 2019 zijn in Nederland net geen 130 exemplaren van de Edge op kenteken gezet. Ook van de eerste generatie Edge zijn enkele exemplaren in Nederland verkocht. De nieuwe Edge verwachten we in Europa zeker niet op de markt. Is dat een gemis?