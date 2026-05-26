Spotgoedkope Skoda van minder dan €7.000 komt misschien wel naar Europa

Back to basics

Lars Krijgsman
19

De Fabia is momenteel de goedkoopste nieuwe Skoda, maar daarvoor betaal je minimaal bijna €25.000. Met een beetje mazzel staat er straks een veel goedkopere Skoda in de Nederlandse showrooms.

De huidige generatie Skoda Fabia werd in 2021 geïntroduceerd met een vanafprijs van €19.890, maar kost nu minimaal €24.990. Het is niet ondenkbaar dat er straks een nieuwe Skoda met benzinemotor in Nederland te koop is die aanzienlijk minder kost. De Tsjechen spelen met het idee om de in India populaire Skoda Kylaq naar Europa te halen. Dat is een cross-over die daar nog geen €7.000 kost.

In gesprek met Automotive News zegt Skoda-topman Klaus Zellmer dat er wat betreft het exporteren van Indiase Skoda's naar Europa "kansen liggen die we aan het onderzoeken zijn." De CEO haalt er direct de Skoda Kylaq bij. "Een absoluut kale Skoda Fabia zouden we misschien onder de €20.000 kunnen krijgen. Er zit een enorm prijsgat tussen de Fabia en de Kylaq", zegt Skoda-topman Klaus Zellmer in gesprek met Automotive News.

Natuurlijk betekent dat nog niet dat de Skoda Kylaq daadwerkelijk onze kant op komt. Als dat wel het geval gaat zijn, moet de kleine cross-over gehomologeerd worden voor de Europese markt. Dat stuwt de vanafprijs uiteraard op. Daarnaast hoef je er niet op te rekenen dat de Kylaq - mocht hij komen - €10.000 of minder gaat kosten. In Nederland kennen we immers zoiets als bpm.

Een Skoda Kylaq is een op enkele millimeters na 4 meter lange compacte cross-over die met die lengte maar liefst 24 centimeter korter is dan de Kamiq. Hij staat op een goedkopere variant van het MQB A0-platform dat door onder meer de Fabia en Kamiq wordt gebruikt. Andere Skoda's die wel in India, maar niet in Nederland worden verkocht, zijn de Slavia en de Kushaq. De Slavia is een compacte sedan die je als spiritueel opvolger van de Fabia Sedan zou kunnen zien. Daarvoor zou hier weinig markt zijn. De Skoda Kushaq is net als de Kamiq een neefje van de Volkswagen T-Cross.

