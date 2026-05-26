BYD breidt uit. Dat doet het al jaren en ook nu maken we kennis met een nieuwe BYD. Dat is plotseling ook een heel interessante. Dit is de BYD Dolphin G DM-i. Het kan niet anders dan dat het de nieuwe goedkoopste plug-in hybride van Nederland is.

Eerder in mei kon AutoWeek je exclusief de eerste specificaties vertellen van een BYD waarvan nog helemaal geen beeldmateriaal beschikbaar was. We hebben het dan over de BYD Dolphin G DM-i. Een heuse tongbreker, maar ook een auto die nu door BYD zelf is gepresenteerd. Wat blijkt: we hadden het bij het juiste eind.

De BYD Dolphin G DM-i kun je zien als het hatchbackbroertje en dus vrijwel zeker goedkopere alternatief voor de cross-over BYD Atto 2 DM-i. Net als die Atto 2 is de BYD Dolphin G DM-i een plug-in hybride. Dat is opmerkelijk. De nieuwe BYD opereert in het segment van modellen als de Volkswagen Polo, Peugeot 208 en Opel Corsa. In die klasse is een plug-in hybride aandrijflijn een absoluut unicum.

Uitgebreide technische specificaties zijn er helaas nog altijd niet. Wat we weten – en wisten – is dat de BYD Dolphin G DM-i 4,16 meter lang en 1,83 meter breed is. BYD geeft zelf een gecombineerde actieradius van ruim 1.000 kilometer op. AutoWeek wist al meer, en wel het volgende: de Dolphin G DM-i heeft een wielbasis van 2,61 meter, is 1,57 meter hoog en heeft een 95 pk sterke 1.5 benzinemotor die bijval krijgt van een minimaal 75 pk sterke elektromotor. Hij weegt zo'n 1.500 kilo en mag tot 750 kilo trekken.

Deze zomer komt de auto op de markt. Prijzen volgen; uitgebreide specificaties volgen waarschijnlijk eerder. De BYD Atto 2 DM-i, waar deze hatchback onder wordt gepositioneerd, is momenteel de goedkoopste plug-in hybride van Nederland. Deze Dolphin G DM-i stoot die Atto 2 DM-i vrijwel zeker van de troon.