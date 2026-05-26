Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BYD Dolphin G DM-i
 
Nieuws

BYD Dolphin G DM-i: de nieuwe goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Stoot Atto 2 DM-i van de troon

Lars Krijgsman
9

BYD breidt uit. Dat doet het al jaren en ook nu maken we kennis met een nieuwe BYD. Dat is plotseling ook een heel interessante. Dit is de BYD Dolphin G DM-i. Het kan niet anders dan dat het de nieuwe goedkoopste plug-in hybride van Nederland is.

Eerder in mei kon AutoWeek je exclusief de eerste specificaties vertellen van een BYD waarvan nog helemaal geen beeldmateriaal beschikbaar was. We hebben het dan over de BYD Dolphin G DM-i. Een heuse tongbreker, maar ook een auto die nu door BYD zelf is gepresenteerd. Wat blijkt: we hadden het bij het juiste eind.

De BYD Dolphin G DM-i kun je zien als het hatchbackbroertje en dus vrijwel zeker goedkopere alternatief voor de cross-over BYD Atto 2 DM-i. Net als die Atto 2 is de BYD Dolphin G DM-i een plug-in hybride. Dat is opmerkelijk. De nieuwe BYD opereert in het segment van modellen als de Volkswagen Polo, Peugeot 208 en Opel Corsa. In die klasse is een plug-in hybride aandrijflijn een absoluut unicum.

Uitgebreide technische specificaties zijn er helaas nog altijd niet. Wat we weten – en wisten – is dat de BYD Dolphin G DM-i 4,16 meter lang en 1,83 meter breed is. BYD geeft zelf een gecombineerde actieradius van ruim 1.000 kilometer op. AutoWeek wist al meer, en wel het volgende: de Dolphin G DM-i heeft een wielbasis van 2,61 meter, is 1,57 meter hoog en heeft een 95 pk sterke 1.5 benzinemotor die bijval krijgt van een minimaal 75 pk sterke elektromotor. Hij weegt zo'n 1.500 kilo en mag tot 750 kilo trekken.

Deze zomer komt de auto op de markt. Prijzen volgen; uitgebreide specificaties volgen waarschijnlijk eerder. De BYD Atto 2 DM-i, waar deze hatchback onder wordt gepositioneerd, is momenteel de goedkoopste plug-in hybride van Nederland. Deze Dolphin G DM-i stoot die Atto 2 DM-i vrijwel zeker van de troon.

9 Bekijk reacties
BYD
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BYD Seal U 1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

BYD Seal U

1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

  • 2026
  • 22 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Kooiman
€ 35.950
BYD Seal 6 Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

BYD Seal 6

Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Siero
€ 35.995
BYD Seal 6 Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

BYD Seal 6

Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Siero
€ 35.995
BYD Seal 6 Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

BYD Seal 6

Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Siero
€ 35.995
BYD Seal 6 Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

BYD Seal 6

Touring 1.5 DM-i Boost volopties diverse kleuren

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Autobedrijf Siero
€ 35.995
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Comfort 72kwh |GARANTIE|1E EIG|PANO|ACC|MEMORY|CARPLAY

BYD Seal U

1.5 DM-i FWD Comfort 72kwh |GARANTIE|1E EIG|PANO|ACC|MEMORY|CARPLAY

  • 2025
  • 19.514 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Riddercar Ridderkerk
€ 32.499

Lees ook

Achtergrond
BYD Sealion vs Nio EL6 Chinese EV's

Waarom Chinese automerken massaal naar Europa komen

Nieuws
BYD Seal

Vernieuwde BYD Seal: duurder, maar ook ruimer

Nieuws
BYD Seal U

Elektrische BYD Seal U nog maar in één versie: duizenden euro's voordeel

Nieuws
BYD Seal 06 DM-i

Te veel korting gegeven: slechtste kwartaal in drie jaar voor BYD

Nieuws
Fang Cheng Bao Formula X

Fangchengbao heeft toch niet alleen offroaders: 'Formula' brengt sedans en supercars

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.