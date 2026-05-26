Cupra Tindaya
 
Wilde Cupra Tindaya gaat in productie: schieten op BMW iX3 en Mercedes GLC

Lars Krijgsman
In de toekomst heeft Cupra iets op het menu staan waarmee het jaagt op klanten die momenteel in een nieuwe BMW iX3 of elektrische Mercedes-Benz GLC stappen. Dat 'iets' is de scherp gesneden Cupra Tindaya!

Cupra trok tijdens de IAA van München in september 2025 het doek van de Cupra Tindaya. Dat was een wild gelijnde elektrische concept-car vol scherpe hoeken, strakke vouwen en meer dan gemeen de wereld in turende koplampen. Volgens Cupra was de Tindaya een gedurfde expressie van de designtaal van het merk en van een ervan afgeleid productiemodel was geen sprake. Tot nu.

De Cupra Tindaya gaat namelijk in productie. Dat bevestigt Markus Haupt, CEO van Cupra en Seat, aan Autocar. "Hij ziet er fantastisch uit, waarom zouden we hem niet gaan produceren? We kijken momenteel naar wanneer hij in productie kan, maar ik kan beloven dat hij over een aantal jaar op straat te zien zal zijn", aldus de topman.

De Tindaya zoals die als studiemodel debuteerde, was 4,72 meter lang. De Cupra Tindaya belooft dus langer te worden dan de 4,64 meter lange elektrische Tavascan. Met de Tindaya zou Cupra zomaar het vizier kunnen richten op SUV's als de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie. Dat zijn stuk voor stuk elektrische SUV's, maar het staat nog niet eens vast dat de Tindaya enkel met elektrische aandrijflijnen komt. Volgens de Cupra-topman heeft het daar nog geen beslissing over genomen en is het belangrijk dat Cupra "met de juiste aandrijflijnen voor onze markten" komt. Mogelijk mikt de Tindaya straks dus ook op SUV's als de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes-Benz GLC.

