Dat je met je niet-Tesla bij een Tesla-supercharger kunt laden, is bepaald niet nieuw in Europa. Volvo maakt dit nu echter ook mogelijk via de eigen Volvo-app en stapt ook in Azië over op Tesla-laadaansluitingen.

Tesla’s eigen snelladers waren jarenlang alleen voor Tesla’s, en daarmee een belangrijke ‘usp’ voor zo’n auto. Eind 2021 begon Tesla echter met het beschikbaar maken van de Superchargers voor andere merken. Dat had praktisch nog wel wat voeten in de aarde, want anders dan andere laders heeft een Supercharger geen scherm of paslezer. De lader ‘herkent’ een Tesla volautomatisch, maar doet dat uiteraard niet vanzelfsprekend met andere EV’s. Via de Tesla-app kun je alsnog een laadsessie starten met een EV van een ander merk, en daarmee opent zich zeker buiten Nederland de poort naar een groot aantal snelladers.

Volvo maakt het laden bij Tesla nu nog makkelijker, door de laders via de eigen Volvo-app toegankelijk te maken. Dat maakt het makkelijker om te laden bij de in totaal meer dan 20.000 Supercharger-stations in 29 Europese landen. Hier is superchargen voor niet-Tesla’s vooral een softwarekwestie, aangezien alle merken hier de CCS2-laadaansluiting hebben.

In Noord-Amerika en Azië is dat anders. Daar heeft Tesla zijn eigen laadaansluiting, die rap uitgroeit tot de nieuwe Noord-Amerikaanse standaard nu steeds meer fabrikanten Tesla’s laadaansluiting gebruiken. Dat gold ook al voor Volvo in Noord-Amerika, maar Volvo wil nu ook in Azië de Tesla-aansluiting gaan gebruiken. Dat moet het ook in die wereldregio mogelijk maken om je Volvo bij een Tesla-laadstation ‘vol te pompen’.