Ferrari heeft met de presentatie van zijn eerste volledig elektrische model weinig lof geoogst onder beleggers. Analisten en influencers op sociale media reageerden overwegend negatief op de onthulling van het ontwerp voor de Ferrari Luce, waarna aandelen van het bedrijf in Milaan ruim 8 procent lager sloten.

Een analist beschreef het uiterlijk van de auto, die 550.000 euro moet kosten, als een mix tussen een elektrische Honda Accord en Tesla Model 3. De marktkenner van AIR Capital zette ook vraagtekens bij de strategie van het Italiaanse automerk. Ferrari moet het bij zijn verdienmodel juist hebben van verstokte sportautoliefhebbers die veel geld overhebben voor goed design.