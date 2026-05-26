Autoverhuur meest gevreesde vorm van oplichting op vakantie

Jawel: Nederlandse vakantiegangers zijn bang voor autoverhuurders in het buitenland. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van nota bene Sunny Cars, zelf autoverhuurder. Nederlanders vrezen onder meer te moeten betalen voor schades die niet zelf zijn veroorzaakt, wat wij bij onszelf ook wel herkennen. Wie loopt er bij het huren immers niet een secuur rondje met de telefooncamera om de huurauto heen? Ook verborgen kosten en toeslagen zijn een reden tot zorg, terwijl een grote groep bang is voor het niet terugkrijgen van borg. Onvoldoende dekking bij schade is ook een serieuze angst, om precies te zijn bij 33 procent van de mensen die bang zijn voor extra kosten bij autoverhuur.

Sunny Cars zou dit nieuws natuurlijk niet naar buiten brengen als het niet met een oplossing zou kunnen komen. Het bedrijf introduceert de Car Check, een app-functie waarbij je de foto's van eventuele reeds aanwezige schades al in de app kunt vastleggen. De foto's worden gekoppeld aan de datum, het tijdstip en de GPS-locatie, zodat er als het goed is geen discussie kan ontstaan over schades die op deze manier zijn vastgelegd.

Hoewel de kans op oplichting volgens Nederlanders het grootst is bij het huren van een auto, zien de ondervraagden ook elders gevaren. Nepboetes door corrupte politie staat in dat lijstje op 2, terwijl we ook oplichting door taxichauffeurs (plek 4) tot autogerelateerd kunnen bestempelen. Dat geldt ook voor nep-pechhulp, zoals de zogenaamde lekkebandentruc. Daarbij laten criminelen banden van auto’s leeglopen, om die auto’s vervolgens leeg te halen als hij langs de weg stopt.