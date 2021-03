Ford Equator is nieuwe SUV

Ook vandaag spieken we weer over de grens om te zien wat daar te koop is. We komen weer uit in China, waar momenteel de ene na de andere nieuwkomer wordt gepresenteerd. Ford voegt deze Equator aan zijn Chinese menukaart toe, een luxueuze SUV met opvallend design.

Ford heeft in China al een behoorlijk uitgebreid SUV-aanbod, een reeks hoogpotigen die we in Europa niet allemaal kennen. Ford verkoopt de vorige generatie Kuga er als Escape en heeft er ook de actuele Kuga in het gamma. Daarboven staat de Edge Plus, een langere en aangepaste versie van de Edge die tot voor kort ook in Nederland leverbaar was. Meer hier onbekende SUV's? Zeker, het merk heeft er de ook in Australië leverbare Everest in het gamma. Dat model moet de Explorer boven zich dulden. Onderaan de SUV-lijst staat de Territory, in feite een Yusheng S330 van de Chinese fabrikant JAC waar Ford z'n eigen beeldmerken op heeft geplakt en waar ook een elektrische versie van bestaat. Ford breidt nu uit met de Equator, een MPV met tot zesplaatsen die geldt als luxueus alternatief van de Everest.

Wat afmetingen betreft zit de Ford Equator dan ook heel dicht in de buurt van de Everest. De Everest is 4,89 meter lang en heeft een wielbasis van 2,85 meter. Deze splinternieuwe Ford Equator is 4,90 meter lang en heeft een wielbasis van 2,87 meter. Daarmee is hij slechts iets groter dan de Everest en ook iets korter dan de 5,05 meter lange Explorer. Waar de Everest gebaseerd is op de Ranger en dus een ladderchassis heeft, heeft de meer op comfort gerichte Equator een zelfdragende carrosserie.

Vanbuiten is de Equator typisch een model volgens Fords nieuwe Chinese designtaal. De auto heeft een grote grille met dunne en platte led-dagrijverlichting die er aan de bovenkant op aansluit. De koplampen zelf zitten lager in de bumper verwerkt. Aan de achterzijde zien we ook strakke en relatief platte lichtunits. Ze worden min of meer aan elkaar geknoopt met een ledstrip. Het interieur is een stuk opvallender. Achter het stuurwiel zit een breed paneel waarin niet alleen het digitale instrumentarium, maar ook het infotainmentscherm zijn ondergebracht. Beide schermen zijn 12,3-inch groot. Er zit geen overkapping boven, wat samen met de welving in de middenconsole bijna Mercedes-achtig aandoet.

Ford rust de Equator uit met Co-Pilot360, een set veiligheidssystemen waarin onder meer intelligente adaptieve cruise control, Evasive Steering Control, Pre-Collision Assist, een noodremsysteem en een actieve rijbaanassistent zijn ondergebracht. De Equator wordt leverbaar met onder anderen een geblazen 2.0 benzinemotor, een viercilinder die 225 pk levert.

Naar Europa komt de door de Chinese joint-venture JAC-Ford gebouwde Ford Equator niet. Is dat een gemis?