Officieel: de nieuwe Ford Mondeo

Hoe Ford de Mondeo in Europa gaat vervangen is nog niet helemaal duidelijk. Wél is glashelder in welke vorm de Mondeo in China blijft bestaan. We maken kennis met de geheel nieuwe vijfde generatie van Fords inmiddels dertig jaar oude model.

Wie AutoWeek nauwlettend in de gaten houdt, weet dat we het nieuws rond de nieuwe Ford Mondeo op de voet hebben gevolgd. We hebben je ruim voordat het de bedoeling was van Ford al een uitgebreide reeks foto's van de nieuwe Mondeo laten zien zoals Ford die in China op de markt brengt. Nu heeft Ford de nieuwe zesde generatie Mondeo zelf uit de doeken gedaan.

In maart dit jaar zwaait Ford de Mondeo in Europa uit. Het ligt niet voor de hand dat die sinds 1992 in gebruik zijnde modelnaam op een andere auto terugkeert. In China blijft 'de Mondeo' echter bestaan. Met de nieuwe generatie Mondeo slaat Ford een deels bekende en gelijktijdig een nieuwe weg in. Het design van het nieuwe model is zoals inmiddels al even bekend duidelijk geïnspireerd op dat van de Evos, een cross-over achtig model waarvan we de neus terugzien op de nieuwe Mondeo. Ook de vormgeving van de achterlichten van de nieuwe Mondeo vertoont gelijkenissen met de lichtpartij achterop die Evos. Dat voor de Mondeo compleet nieuwe design is daarbij gewoon uitgestort over een 'laag model'. De nieuwe Ford Mondeo is namelijk geen cross-over achtige. Een verademing.

De nieuwe Mondeo is het technische broertje van de nieuwe Zephyr die Fords luxemerk Lincoln onlangs in China op de markt bracht. Net als die Zephyr heeft de nieuwe Mondeo in de portieren verzonken portiergrepen. Waar Lincoln koos voor in het zwart uitgevoerde A-stijlen, doopt Ford de complete bovenste helft zijn nieuwkomer in een bad zwarte verf, zowel het dak als de raamstijlen en de zijspiegels zijn in het zwart uitgevoerd. Opvallend detail zijn de achterlichten waarin duidelijk een patroon is te herkennen dat aan de achterlichten van de Ford Mustang doet denken. De nieuwe Mondeo is 4,94 meter lang en is daarmee ruim 6 centimeter langer dan de Mondeo die je nog even in Europa kunt kopen. Daarnaast groeit de Mondeo in de breedte met 2,3 centimeter. De wielbasis is toegenomen tot 2,95 meter. Dat is behoorlijk wat, de uitgaande Mondeo had (ook in China) een wielbasis van 2,85 meter.

Uitgebreide technische specificaties deelt Ford nog niet. Wel weten we dat de auto er komt met een geblazen 2.0 in combinatie met een achttraps automaat, een machine die 328 pk naar de voorwielen stuurt. Ook dat konden we je al eerder vertellen.

Het samenwerkingsverband Changan Ford gaat de nieuwe Mondeo in China produceren. Zoals gezegd komt de auto niet naar Europa.