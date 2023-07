Manhart MH3 400d: topdiesel met nog dikkere spierballen

Voor de sportieve dieselaars is de BMW M340d standaard al een heerlijke keuze, met zijn 340 pk en 700 Nm sterke biturbo 3.0 zes-in-lijn. Wie liever nog een stapje meer vermogen heeft en het graag met een ingetogen sportief uiterlijk combineert, kan bij Alpina aankloppen voor de (inmiddels ook gefacelifte) D3 S, die het tot 355 pk en 730 Nm schopt. Is dat je nog steeds niet genoeg en heb je liever een auto die met zijn uiterlijk zijn sportieve inborst niet onder stoelen of banken steekt? Dan heeft Manhart nu wellicht de perfecte auto voor je. Dit is de Manhart MH3 400d.

Hoewel de naam anders suggereert, tikt de MH3 400d niet de 400 pk vermogen aan, maar hij komt er met 380 pk wel behoorlijk bij in de buurt. Toch mooi 40 pk meer dan de M340d die als basis diende. De grootste sprong werd gemaakt bij het maximumkoppel, want dat is gegroeid van 700 Nm naar 770 Nm. Dat alles dankzij de Manhart MHtronik Powerbox, die het motormanagement een ander bewind laat voeren. Het is niet helder wat de vermogensspurt met de sprinttijden en topsnelheid doet. Reken op een 0-100 km/h-sprint die in krap 4,5 seconden achter de rug is en mogelijk een onbegrensde topsnelheid van tegen de 280 km/h. Vooral op tussensprintjes komt de vierwielaangedreven dieselbeul waarschijnlijk bijzonder indrukwekkend uit de hoek.

Zoals we het gewend zijn van de tuner uit Wuppertal is de MH3 400d volgehangen met allerhande uiterlijke extra's. Zo zien we vooraan een nieuwe koolstofvezel splitter onder aan de voorbumper en prijkt er onderaan de kont een dikke diffuser met daarin vier 9 cm dikke uitlaateinden. Daaruit klinkt een nog angstaanjagender geluid dan gewoonlijk, want de MH3 400d heeft een nieuw uitlaatsysteem. Naar wens kun je een klep omzetten om het gebrul wat te dempen, wel zo handig als je 's ochtends vroeg de straat uit rijd en je buren te vriend wil houden. Tenslotte staat de Manhart MH3 400d op speciaal matzwart gespoten 20-inch lichtmetaal, is hij zowel vanbinnen als vanbuiten volgehangen met Manhart-logo's en is hij vooraan 4 cm verlaagd en achteraan 3 cm.