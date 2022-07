BMW 3-serie (facelift) - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

BMW 318i sedan

€50.108

Bij de pre-facelift van de 3-serie was de handgeschakelde 150 pk sterke 318d vlak na de introductie de goedkoopste variant. Bij de gefacelifte 3-serie heeft de instapper een benzinemotor. Als 318i krijgt de 'Dreier' een 156 pk en 250 Nm sterke 2.0 viercilinder benzinemotor met turbo onder de kap. Die motor is standaard gekoppeld aan een achttraps automaat. Met zijn specificaties is de 318i op papier niet heel mager te noemen. De sprint naar de 100 km/h duurt vanuit stilstand 8,6 seconden en bij 223 km/h houdt de 318i op met versnellen. De 3-serie Touring heeft als 318i een meerprijs van €2.256 ten opzichte van de sedan.

Aan de onderkant van de prijslijst staat de 204 pk sterke plug-in hybride 320e, die €51.194 kost, net iets boven de 318i. Liever een dieselmotor? Dan kun je kiezen voor de 316d, die met een vanafprijs van €50.305 slechts marginaal duurder is dan de 318i. Als je meer vermogen wil, dan staat er nog een hele waslijst aan motoren op de prijslijst waaruit je kunt kiezen. Welke motorisering je ook kiest, de achttraps automaat is altijd standaard. Alleen de M3 is nog met een handgeschakelde zesbak te krijgen.

Een vleugje verchroomd

Neem je genoegen met de bovenstaande vanafprijs en vink je verder geen opties aan, dan staat de 318i voor je neus in de kleur 'Alpinweiss Uni'. Zonder meerprijs kun je hem ook in de kleur 'Schwarz Uni' laten spuiten. Zoals bij veel basismodellen is de omlijsting van de zijruiten in het zwart uitgevoerd, maar niet op een goedkope manier. 'M hoogglans Shadow Line' is namelijk standaard voor de raamomlijsting. Ooit moest je dat aanvinken op de optielijst. De enige verchroomde delen die je op de standaarduitvoering gaat vinden, zijn de omlijsting van de grille en de eindsierstukken van de dubbele uitlaat. Verder staat de 318i standaard op 17-inch lichtmetalen wielen.

De vernieuwde 3-serie schijnt net als zijn voorganger met led-koplampen en -achterlichten de wereld in. Ook voor parkeersensoren voor- en achter, een automatisch dimmende linker buitenspiegel en binnenspiegel, keyless start en een regen- en lichtsensor hoef je niet bij te betalen. Uiteraard kun je het uiterlijk van de 3-serie verder op smaak brengen met zeven metallic lakkleuren en zes verschillende wieldesigns. Sommige wielen zijn alleen leverbaar in combinatie met het M Sportpakket, dat een meerprijs van €4.123 heeft. Voor dat tamelijk forse bedrag krijg je onder meer het M Aerodynamicapakket met sportiever gelijnde bumpers, het M Sportonderstel en 18-inch lichtmetalen wielen.

Breedbeeld

Als je voorheen het portier van een basis 3-serie open trok, werd je meteen begroet door analoge tellers en een kleiner scherm voor het infotainmentsysteem. Dat is bij de gefacelifte 3-serie niet langer het geval, want je hebt altijd uitzicht op 'BMW Live Cockpit Plus', de combinatie van een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 14,9-inch touchscreen voor de infotainment. Daarop draait het BMW Operating System 8, dat je overigens ook kunt bedienen met de traditionele iDrive-controller op de middenconsole. Geïntegreerde navigatie en over-the-air updates van de software zijn daarbij inbegrepen. Dat geldt ook voor het 'Connected Pack Professional' met onder meer realtime-verkeersinformatie, het op afstand bekijken van voertuiggegevens via de smartphone en integratie van Apple CarPlay en Android Auto.

Wat betreft infotainment blijft er dus maar weinig meer te wensen over op de basisuitvoering van de 3-serie. Ook voor climatecontrol met drie zones en sfeerverlichting hoef je niet in de buidel te tasten. Bij het meubilair wordt het dan weer iets basaler, want de stoelen zijn bekleed met zwart stof. Lederen bekleding kost €2.587, daar krijg je dan wel direct sportstoelen bij. De interieurlijsten zijn in principe uitgevoerd in 'Quarz Silber mat', mocht dat niet helemaal je ding zijn, dan kun je tegen betaling van minimaal €159,70 en maximaal €907,50 kiezen uit vijf andere soorten interieurlijsten.

De standaard veiligheidssystemen bundelt BMW onder de noemer 'Active Guard Plus', met daarin Speed Limit Info, Approach Control Warning, Lane Departure Warning en Attentiveness Assistant. Ook cruise control is standaard op de 3-serie, maar voor adaptieve cruisecontrol moet je €523 bijbetalen of voor €2.350 het pakket 'Driving Assistant Professional' aanvinken. In dat laatste geval kan de 3-serie ook semi-autonoom rijden op de snelweg en in de file en krijg je uitgebreidere veiligheidssystemen als Crossing-traffic Warning en Side Collision Warning.

Iets beter uitgerust

Terugkomend op de hamvraag: is de standaarduitrusting van de 3-serie er bij de facelift op vooruit gegaan? Het antwoord op die vraag luidt: ja. Flink losgaan op de optielijsten kun je nog steeds, maar het scheelt dat het uitgebreidere infotainmentsysteem nu standaard aanwezig is. Ook de automaat was voorheen optioneel aan de onderkant van de prijslijst. De vanafprijs van de 3-serie sedan is ongeveer €4.000 hoger geworden ten opzichte van de pre-facelift in 2019. Met de prijsstijging valt het dus alleszins mee, zeker als je de extra standaarduitrusting in ogenschouw neemt. Kijk alleen wel even naar de 320e, want met een meerprijs van slechts €197 ten opzichte van de 318i loont het wellicht om voor de plug-in hybride te gaan.