Dieselbeul BMW M340d xDrive op de prijslijst

Eind januari kon AutoWeek exclusief de eerste afbeeldingen én de eerste technische specificaties vrijgeven van de de M340d xDrive, een nieuwe beul van een diesel die een forse stap boven de 265 pk sterke 330d kwam te staan. Vandaag hebben we de prijzen te pakken,

De 3-serie Sedan kost als M340d xDrive € 85.345. Voor de 3-serie Touring met deze aandrijflijn vraagt BMW een bedrag van € 86.763. Daarmee zijn het tot de komst van een M3 de duurste motoren op de prijslijst van de 3-serie. Dat zal bij de Touring ook wel zo blijven, daar de kans nihil is dat die station ooit in M3-kostuum wordt gehesen. Het prijsverschil met de M340i xDrive, de M Performance-versie met benzinemotor dus, bedraagt zo'n 6 mille terwijl het prijsverschil met de 330d xDrive in beide gevallen zo'n € 16.000 bedraagt.

Voor je ruim 85 mille krijg je in ieder geval een 3-serie met een wel heel potente dieselmotor geleverd. De 3,0-liter zes-in-lijn pompt namelijk 340 pk en 700 Nm via een achttraps automaat naar alle vier de wielen. Dankzij mild-hybridtechniek wringt de aandrijflijn er nog even 11 extra pk's uit. De 3-serie Sedan M340d xDrive schiet daarmee in 4,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h, de Touring heeft als M340d xDrive voor dezelfde taak 0,2 seconden langer voor nodig. De topsnelheid is bij beide carrosserievarianten elektronisch begrensd op 250 km/h. Dan het gemiddeld verbruik: de sedan neemt genoegen met - afhankelijk van de gekozen uitvoering- 5,3 tot 5,7 liter diesel per 100 kilometer. De Touring is met 5,4 tot 5,8 l/100 km verwaarloosbaar dorstiger. De auto kan tot een snelheid van 160 km/h tijdelijk 'zeilen' met de motor uitgeschakeld.

De sportiefste dieselversies van het 3-serie-gamma zijn vanbuiten onder meer te herkennen aan hun M-spoiler- en bumperwerk en staan op sportief ogend 18-inch lichtmetaal. In Europa is de M340d xDrive een directe concurrent voor de Audi S4, een auto die vorig jaar zijn benzinemotor omruilde voor een 347 pk sterke 3.0 TDI.