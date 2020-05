Alpina onthult de D3 S: smaakvolle dieselbeul

De dieselmotor mag dan op zijn retour lijken; dat weerhoudt BMW er niet van om gewoon nog een heerlijk dikke diesel-zes-in-lijn in de 3-serie te leggen. De geblazen 3,0-liter is in de M340d al goed voor een vermogen van 340 pk en een maximumkoppel van een forse 700 Nm, maar volgens Alpina kan dat echt nog beter. In haar nieuwste creatie, de D3 S, levert dit blok 355 pk en is er maar liefst 730 Nm koppel op te roepen. De Limousine speert hiermee van 0-100 km/h in 4,6 seconden. De Touring heeft er 4,8 seconden voor nodig. De topsnelheid is (in tegenstelling tot de BMW M340d) niet elektronisch begrensd op 250 km/h, maar bedraagt nu 270 km/h voor de Touring, de Limousine trekt door tot 273 km/h.

Net als bij de BMW-versie is er 48V mild-hybridetechniek aan boord om een deel van het vermogen uit elektrokracht te halen. Dat moet uiteraard het verbruik van ten goede komen. De D3 S verbruikt gemiddeld 1 liter diesel op 15,6 kilometer volgens Alpina (6,4 l/100 km). Voor een auto met dit soort prestaties is dat niet gek. Zeker als je bedenkt dat al dat vermogen via de achttraps ZF-automaat losgelaten wordt op alle vier de wielen. Een sperdifferentieel zorgt overigens voor een optimale verdeling van de enorme dieselkrachten over de achterwielen. Niet zomaar wielen, want Alpina haalt 20-inch exemplaren van stal met de klassieke Alpina-look. Achter de typische spaakjes ontwaren we dikke keramische remschijven. Verder heeft Alpina ook de bumpers van de 3-serie licht aangepast en voorzien van haar merknaam én prijkt er een subtiele achterspoiler op de D3 S.

Alpina heeft direct de configurator geopend voor de D3 S. De S Limousine begint bij een prijs van € 70.500, de Touring is er vanaf € 71.900. Dit zijn nog de Duitse prijzen, dus reken maar dat er voor een exemplaar op Nederlandse platen nog een aardig klap BPM op komt. De D3 S komt hier waarschijnlijk eerder in de buurt van een ton.