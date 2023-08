Kia K3 is Rio-opvolger met een maatje meer

De gloednieuwe Kia K3 is gepresenteerd en die zorgt voor de nodige verbazing. Niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar ook vanwege zijn plek in de markt. Hoewel de naam anders suggereert, lijken we hier te maken te hebben met de opvolger van de Rio.

Om de grapjes alvast voor te zijn; nee, K3 heeft in dit geval niets te maken met een meidengroep uit België. Het is de modelnaam die Kia onder meer in thuisland Zuid-Korea en in China op zijn compacte middenklasser plakt. De lokale tegenhanger van onze Ceed dus. De Kia K3 uit Zuid-Korea is onder meer in de VS leverbaar als Forte en heeft hier en daar ook nog de Cerato-badge achterop zitten. De Kia K3 uit China is weer een ander verhaal, dat is in de basis weliswaar dezelfde auto, alleen dan met een geheel andere neus en een iets gewijzigde kont. Nu presenteert Kia in Mexico een nieuwe K3. Wat dat dan weer is...

Nou, in Mexico verkoopt en bouwt Kia ook de daar Forte geheten K3. De auto die we hier zien, lijkt echter niet de opvolger daarvan te worden, maar van de ook in Mexico gebouwde Rio. Jazeker, gewoon in de basis dezelfde Rio als wij hier in Nederland ook nog heel even in de showroom hebben staan. De geplande productielocatie van de nieuwe K3, Nuevo Leon, is namelijk ook de plek waar de Kia Rio nu van de band loopt. De grootste hint dat het de opvolger van de Rio is, is echter zijn formaat. Kia heeft het namelijk over een auto in de subcompact-klasse en de nieuwe Kia K3 is een slagje kleiner dan de huidige K3/Forte/Cerato. Met 4,54 meter lengte is hij wel dik 15 cm langer dan de Rio sedan en de wielbasis van 2,67 meter is 9 cm langer. Hoewel de K3 behoorlijk kloek oogt, verraden de relatief kleine wielen ook een bescheiden inborst.

Kia presenteert de K3 vooralsnog enkel als fastback, dus met een kofferklep waarbij waarschijnlijk de achterruit niet mee omhoog komt. Later volgt mogelijk ook nog een hatchbackversie. Deze Kia K3 fastback biedt in elk geval al 544 liter bagageruimte en dat is voor zijn klasse heel behoorlijk. Daarin is de flinke groeispurt ten opzichte van de Rio goed te merken. Het geheel is modern aangekleed, met een eigentijdse interpretatie van de Tiger Nose-grille en koplampen die doen denken aan die van de Kia EV9 en gefacelifte Picanto en Sorento. Ook het interieur past goed bij het Kia van nu. Het in één paneel ondergebrachte 4,2-inch digitale instrumentarium en het 10,25-inch infotainmentscherm zijn de grote blikvangers in een verder weinig extravagant dashboard. Dat laatste geeft ook weer een beetje weg in welke klasse de K3 gaat opereren.

De Kia K3 heeft aanvankelijk drie benzinemotoren op de internationale motorenlijst staan: een nog niet nader toegelichte 1.4, een 123 pk sterke 1.6 en een 152 pk sterke 2.0. Die laatste is voorbehouden aan de sportief aangeklede GT-line. De Kia K3 is vooralsnog voor de Mexicaanse markt gepresenteerd, maar maakt waarschijnlijk de oversteek naar tal van andere (groei)markten wereldwijd. In Nederland hoeven we niet op de Kia K3 te rekenen.