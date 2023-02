Kia Rio verdwijnt na dit jaar

De Kia Rio is na dit jaar niet meer leverbaar. Dat bevestigt Kia Nederland aan AutoWeek. Naar verwachting krijgt de B-segmenter geen directe opvolger, waardoor de Stonic het segment namens Kia vanaf 2024 in zijn eentje mag gaan bestieren. De Rio is nu nog gewoon te bestellen, maar de keuze daarbij zal naarmate 2023 voorbijgaat steeds verder krimpen.

De Kia Rio is na dit jaar in heel Europa niet meer te bestellen en krijgt geen directe opvolger. Ook Kia doet dus mee aan het verlaten van het traditionele B-segment, al blijft het merk de hoogpotige Stonic voorlopig wel gewoon voeren. Dat model verkoopt beter dan de Rio, waarvoor de interesse in de afgelopen jaren afnam. In 2022 verkocht Kia 550 Rio's, in 2021 545. De Stonic was in die jaren goed voor respectievelijk 2.484 en 3.116 verkopen. Vergelijkbare hatchbacks van andere merken zijn ook significant populairder dan de Rio, dus trekt Kia zijn conclusies. Zijn cross-over blijft, de hatchback niet.

Na 2023 zullen er geen nieuwe Rio's meer te koop zijn en ook vóór het jaar voorbij is, neemt het aanbod al af. De verwachting is namelijk dat Kia de grootte van de aanvoer van Rio's naar Europa later dit jaar afbouwt, waardoor er verder richting de jaarwisseling waarschijnlijk een steeds beperktere hoeveelheid kleur-uitvoering-combinaties is. Wens je een nieuwe Rio en wil je wat te kiezen hebben, dan dien je dus snel te zijn. De importeur hoopt weer een B-segment hatchback te kunnen bieden als de tijd rijp is voor Kia's kleinere EV's. In het A-segment blijft het merk voorlopig nog wel gewoon een hatchback leveren in de vorm van de Picanto, die het nog altijd ronduit prima doet in Nederland.

Met het verdwijnen van de Kia Rio komt er een einde aan vier generaties van de pretentieloze B-segmenter. Over de vier generaties verspreid wist Kia in Nederland ruim 50.000 exemplaren van de Rio te slijten.