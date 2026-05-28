Onlangs introduceerde Renault in Nederland de mogelijkheid om stroom van je elektrische auto terug te leveren aan het net. Hyundai en Kia doen dat nu ook. De twee merken introduceren bidirectioneel laden (Vehicle to Grid) in Nederland.

Hyundai en Kia introduceren Vehicle to Grid (V2G) in Nederland met hun allergrootste elektrische SUV's. Bij Hyundai is dat de Ioniq 9, bij Kia de EV9. Beide merken starten met energieleverancier Vattenfall een pilot waarmee bidirectioneel laden mogelijk wordt, om zo het stroomnet te ontlasten. Het gaat in beide gevallen nog om een kleinschalige proef. Bij Kia krijgen 40 geselecteerde particuliere EV9-rijders de mogelijkheid om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, terwijl ook 40 particuliere Ioniq 9-rijders die mogelijkheid krijgen.

Als onderdeel van het project krijgen zij gratis een bidirectionele laadpaal en gratis laadtegoed voor maximaal zes maanden. Wat er ook bij hoort: een financiële vergoeding indien er overgestapt moet worden naar een energiecontract van Vattenfall.

Ben jij nu niet een van de geselecteerde proefpersonen? Geen zorgen. Hyundai en Kia zeggen deze dienst op grote schaal uit te breiden naar andere elektrische modellen als de pilot succesvol is afgerond.

Voor wie het heeft gemist: met V2G is het niet alleen mogelijk om stroom van het elektriciteitsnet naar de batterij van je elektrische auto te krijgen, maar ook om stroom vanuit de batterij naar het net te laten stromen. Zo kunnen auto's volgens Vattenfall fungeren als buffer voor het (overvolle) stroomnet.