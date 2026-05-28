Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Hyundai Ioniq 9 bidirectioneel laden vehicle to grid v2g
 
Nieuws

Je kunt de Hyundai Ioniq 9 en Kia EV9 in Nederland als thuisbatterij gebruiken

Klein beginnen

Lars Krijgsman
34

Onlangs introduceerde Renault in Nederland de mogelijkheid om stroom van je elektrische auto terug te leveren aan het net. Hyundai en Kia doen dat nu ook. De twee merken introduceren bidirectioneel laden (Vehicle to Grid) in Nederland.

Hyundai en Kia introduceren Vehicle to Grid (V2G) in Nederland met hun allergrootste elektrische SUV's. Bij Hyundai is dat de Ioniq 9, bij Kia de EV9. Beide merken starten met energieleverancier Vattenfall een pilot waarmee bidirectioneel laden mogelijk wordt, om zo het stroomnet te ontlasten. Het gaat in beide gevallen nog om een kleinschalige proef. Bij Kia krijgen 40 geselecteerde particuliere EV9-rijders de mogelijkheid om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, terwijl ook 40 particuliere Ioniq 9-rijders die mogelijkheid krijgen.

Als onderdeel van het project krijgen zij gratis een bidirectionele laadpaal en gratis laadtegoed voor maximaal zes maanden. Wat er ook bij hoort: een financiële vergoeding indien er overgestapt moet worden naar een energiecontract van Vattenfall.

Ben jij nu niet een van de geselecteerde proefpersonen? Geen zorgen. Hyundai en Kia zeggen deze dienst op grote schaal uit te breiden naar andere elektrische modellen als de pilot succesvol is afgerond.

Voor wie het heeft gemist: met V2G is het niet alleen mogelijk om stroom van het elektriciteitsnet naar de batterij van je elektrische auto te krijgen, maar ook om stroom vanuit de batterij naar het net te laten stromen. Zo kunnen auto's volgens Vattenfall fungeren als buffer voor het (overvolle) stroomnet.

 

34 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Ferrari Luce configurator

Meegespoten rollbar en verticale banen: de maffe opties van de Ferrari Luce

Nieuws
BMW 7-serie i7

Vernieuwde BMW 7-serie: vanaf zo'n €130.000, maar het lekkerste komt later

Nieuws
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé: veel meer, voor veel minder geld

Nieuws
Tesla Model 3 achterwielaandrijving 'Standard'

Het gaat inmiddels een stuk beter met Tesla, maar nog niet in Nederland

Lexus ES

Lexus ES is ruim, comfortabel en elektrisch, maar nog geen alternatief voor de LS

Lezersreacties (34)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.