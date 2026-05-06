Nieuw Kia XCeed: niets is wat het lijkt

Laat het uitermate grondig faceliften van modellen maar aan Kia over. De Kia Niro krijgt een compleet nieuwe voor- en achterzijde en ook de kleinere Stonic kreeg onlangs een andere neus en een totaal gewijzigde bilpartij. Bij beide modellen ging Kia zelfs zover om ook maar direct het volledige dashboard te vervangen. De ingrepen bij de Niro en Stonic waren zo ingrijpend, dat je zou denken dat het om een generatiewissel gaat. Nu ondergaat de Kia XCeed een vergelijkbare behandeling. Hij lijkt helemaal nieuw, maar dat is niet het geval.

De als nieuw model gepresenteerde maar feitelijk gefacelifte Kia XCeed heeft een volledig herziene voorzijde met daarin aanzienlijk moderner ogende en Kia-kenmerkende verlichting. De motorkap is nieuw, evenals de voorbumper en de voorschermen. Ook aan de achterzijde zien we duidelijke familietrekjes met veel jongere Kia's. De achterlichten hebben een bekende lichtsignatuur en zijn met elkaar verbonden middels een ledstrip die over de gehele breedte van de achterklep loopt. Aan de raampartij en daklijn zie je de originele XCeed overigens goed terug. Ook in de XCeed is er groot nieuws. Met een volledig gewijzigd dashboard moet de XCeed er weer een paar jaar tegenaan kunnen.

De Kia XCeed werd in 2019 gepresenteerd als cross-over van de Ceed-familie. Daarmee was het de auto die je moest hebben als je de Ceed Hatchback te laag, maar een Sportage te groot of te veel SUV vond. Zo'n vier jaar geleden werd de auto gefacelift en inmiddels is hij - net als de Proceed en de rest van de Ceed-familie - in Nederland niet meer leverbaar.

Technische gegevens zijn er nog niet. Relevant zijn die ook niet meer. De Nederlandse importeur bevestigt tegenover AutoWeek dat de vernieuwde Kia XCeed niet meer naar ons land komt.