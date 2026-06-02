Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Kia Niro Hybrid (facelift, Zuid-Korea)
 
Nieuws

Vernieuwde Kia Niro: vier uitvoeringen, maar je kan veel minder kiezen

Meeste uitvoeringen duurder

Lars Krijgsman
0

AutoWeek heeft de prijzen van de grondig vernieuwde Kia Niro. Net als voorheen is de Niro leverbaar in vieruitvoeringen. Toch valt er aanzienlijk minder te kiezen.

De Kia Niro was er voorheen als Hybrid, Plug-in Hybrid en als elektrische Niro EV. Uit het internationale leveringsgamma verdwijnen twee aandrijflijnen. De vernieuwde Kia Niro is er alleen als Hybrid. Er komen ook later geen Plug-in Hybrid of EV meer van.

De Kia Niro Hybrid heeft een 102 pk sterke 1.6 GDI benzinemotor die samenwerkt met een 44 pk krachtige elektromotor. Dat samenspel levert de Kia Niro Hybrid een systeemvermogen op van 138 pk. Net als voorheen is de Kia Niro Hybrid leverbaar in vier uitvoeringen. De vanafprijs van de vernieuwde Kia Niro Hybrid is vastgesteld op €36.195. Voor dat geld krijg je de ComfortLine-uitvoering. De vanafprijs is daarmee niet veranderd. De prijzen van de overige uitvoeringen liggen wel hoger dan voorheen. De Kia Niro Hybrid kost als DynamicLine €39.195. Dat is €1.300 meer dan eerder. Als DynamicPlusLine (€41.195) is de Niro Hybrid €800 duurder dan voorheen. Voor topuitvoering ExecutiveLine betaal je €46.695. Die is €2.400 duurder dan voorheen.

Wat uitrusting betreft, is er wat geschoven. Zo is privacy glass voortaan al standaard vanaf de DynamicLine-uitvoering, terwijl je daarvoor eerst minstens een DynamicPlusLine moest kiezen. Het uitgebreide audiosysteem van Harman Kardon zit voortaan standaard op de DynamicPlusLine. Het Head-up-display is voortaan juist pas standaard vanaf de ExecutiveLine en niet meer vanaf de DynamicPlusLine. De eerste exemplaren worden naar verwachting eind juni geleverd.

Plaats een reactie
Kia Kia Niro

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Kia Niro 1.6 GDi PHEV BusinessLine Trekhaak Panoramadak Vol!

Kia Niro Hybrid

1.6 GDi PHEV BusinessLine Trekhaak Panoramadak Vol!

  • 2017
  • 112.428 km
  • Elektro/Benzine
  • 77kW/105pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Wijnands Automotive
€ 16.995
Kia Niro 1.6 GDi Design|PANO|CARPLAY|TREKHAAK|CAMERA|

Kia Niro Hybrid

1.6 GDi Design|PANO|CARPLAY|TREKHAAK|CAMERA|

  • 2018
  • 106.081 km
  • Elektro/Benzine
  • 104kW/141pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Car Totaal
prijs op aanvraag
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Trekhaak Afneembaar | Navigatie | Apple CarPlay/Android Auto | Camera | DAB | Stoel/Stuurverwarming | Adaptieve Cruise Control | Rij-Hulpsysteem |

Kia Niro Hybrid

1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Trekhaak Afneembaar | Navigatie | Apple CarPlay/Android Auto | Camera | DAB | Stoel/Stuurverwarming | Adaptieve Cruise Control | Rij-Hulpsysteem |

  • 2020
  • 60.486 km
  • Elektro/Benzine
  • 104kW/141pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Wensink Kia Heerenveen
€ 20.935
Kia Niro e-Niro 64kWh ExecutiveLine (SOH 100%) - Lederen bekleding - Stoel- en stuurverwarming - Navigatie - Camera - JBL - 12 maanden garantie

Kia Niro EV

e-Niro 64kWh ExecutiveLine (SOH 100%) - Lederen bekleding - Stoel- en stuurverwarming - Navigatie - Camera - JBL - 12 maanden garantie

  • 2020
  • 53.148 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Garage Weesepoel B.V.
€ 23.450
Kia Niro 1.6 GDi DynamicLine PHEV 182pk Dealer O.H. | Adaptive Cruise | Camera | Lederen Sportstoelen & Stuur Verwarmd | Keyless | Blis | Sfeerverlichting | Apple Carplay | Navigatie | DAB | Virtual | 18"L.M | Plug In Hybrid |

Kia Niro Hybrid

1.6 GDi DynamicLine PHEV 182pk Dealer O.H. | Adaptive Cruise | Camera | Lederen Sportstoelen & Stuur Verwarmd | Keyless | Blis | Sfeerverlichting | Apple Carplay | Navigatie | DAB | Virtual | 18"L.M | Plug In Hybrid |

  • 2022
  • 40.729 km
  • Elektro/Benzine
  • 134kW/182pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Multi Auto B.V.
€ 28.940
Kia Niro DynamicLine 64.8 kWh

Kia Niro EV

DynamicLine 64.8 kWh

  • 2022
  • 21.309 km
  • Elektrisch
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Straver
€ 28.950

Lees ook

Nieuws
Kia Niro

Vernieuwde Kia Niro: alleen zonder stekker naar Nederland

Nieuws
Kia Niro Hybrid (facelift, Zuid-Korea)

Vernieuwde Kia Niro alleen als Hybrid: Niro EV en Niro PHEV keren niet terug

Op Zoek Naar
Elektrische occasions

Deze elektrische auto's leidden tot EV-doorbraak en koop je nu voor minder dan €15.000

Achtergrond
Elektrische auto EV Kia e-Niro Hyundai Kona Electr

Vier jaar accudegradatie: accu's elektrische Kia's blijken nauwelijks te degraderen

Nieuws
Kia e-Niro

Kia Niro was jarenlang de populairste auto van Nederland, nu koop je hem voor €13.000

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.