AutoWeek heeft de prijzen van de grondig vernieuwde Kia Niro. Net als voorheen is de Niro leverbaar in vieruitvoeringen. Toch valt er aanzienlijk minder te kiezen.

De Kia Niro was er voorheen als Hybrid, Plug-in Hybrid en als elektrische Niro EV. Uit het internationale leveringsgamma verdwijnen twee aandrijflijnen. De vernieuwde Kia Niro is er alleen als Hybrid. Er komen ook later geen Plug-in Hybrid of EV meer van.

De Kia Niro Hybrid heeft een 102 pk sterke 1.6 GDI benzinemotor die samenwerkt met een 44 pk krachtige elektromotor. Dat samenspel levert de Kia Niro Hybrid een systeemvermogen op van 138 pk. Net als voorheen is de Kia Niro Hybrid leverbaar in vier uitvoeringen. De vanafprijs van de vernieuwde Kia Niro Hybrid is vastgesteld op €36.195. Voor dat geld krijg je de ComfortLine-uitvoering. De vanafprijs is daarmee niet veranderd. De prijzen van de overige uitvoeringen liggen wel hoger dan voorheen. De Kia Niro Hybrid kost als DynamicLine €39.195. Dat is €1.300 meer dan eerder. Als DynamicPlusLine (€41.195) is de Niro Hybrid €800 duurder dan voorheen. Voor topuitvoering ExecutiveLine betaal je €46.695. Die is €2.400 duurder dan voorheen.

Wat uitrusting betreft, is er wat geschoven. Zo is privacy glass voortaan al standaard vanaf de DynamicLine-uitvoering, terwijl je daarvoor eerst minstens een DynamicPlusLine moest kiezen. Het uitgebreide audiosysteem van Harman Kardon zit voortaan standaard op de DynamicPlusLine. Het Head-up-display is voortaan juist pas standaard vanaf de ExecutiveLine en niet meer vanaf de DynamicPlusLine. De eerste exemplaren worden naar verwachting eind juni geleverd.