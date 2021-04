Kia Forte aangescherpt

Kia's Ceed-familie is puur een Europese aangelegenheid. Dat wil niet zeggen dat Kia buiten de Europese grenzen geen C-segmenter voert. Zo heeft het in de Verenigde Staten de Forte op de menukaart staan, een auto die daar inmiddels alleen nog als sedan wordt geleverd. De Forte bewijst dat niet alleen merken van de Volkswagen Groep internationaal een lastig te doorgronden modellengamma hebben. Zo heet de sedanversie van de Forte in Australië Cerato - een naam die we ook in Europa kennen - en gaat het model in Zuid-Korea als K3 door het leven. De K3 bestaat ook in China, maar heeft daar weer een compleet eigen snuit. Kia heeft van de Forte ook nog eens een hatchbackversie op het internationale menu staan, een in de Verenigde Staten niet leverbaar model dat in Canada Forte5 heet en in Zuid-Korea weer als K3 GT op de prijslijst staat. Zijn we er nog? Het nieuws van vandaag heeft betrekking op de Forte Sedan zoals die in onder meer de Verenigde Staten wordt verkocht.

De vernieuwde Forte Sedan krijgt een aangescherpte voorkant waar meer is veranderd dan je aanvankelijk zou denken. Zo lijken de koplampen en grille nog sterk op die van het begin 2018 gepresenteerde origineel, maar zijn deze delen compleet nieuw. De vorm van de koplampen is net even anders, hetzelfde geldt voor de nu uit ledsegmentjes opgebouwde led-dagrijverlichting erin. De lichtsignatuur sluit aan bij die van de elektrische Kia EV6 en dat betekent dat de Forte na die EV de eerste Kia is die die vernieuwde lichtsignatuur krijgt. De zogenoemde Tigernose-grille van de Forte is meer geknepen en sluit voortaan op de koplampen aan. Lager op de snuit zien we een compleet nieuwe voorbumper, compleet met verticale chroomstrips op de hoeken en diagonaal geplaatste mistlampen. Ook de achterkant van de Forte gaat op de schop. Kia geeft de sedan een nieuwe achterbumper, al is de aangepaste verlichting misschien wel opvallender. Ook hier is de boel opgebouwd uit ledsegmentjes.

Kia laat ook een afbeelding van het binnenste van de vernieuwde Forte zien, al is daar op de komst van een nieuw infotainmentsysteem na weinig nieuws onder de zon. Naar Europa komt de vernieuwde Forte, waar Kia later meer informatie over vrijgeeft, uiteraard niet.