Vernieuwde Kia Picanto nu al helemaal te zien

De Kia Picanto wacht een vrij ingrijpende facelift. Hoe ingrijpend precies, weten we nu. Dankzij een Zuid-Koreaans forum is de vernieuwde Picanto al in zijn geheel te zien.

De huidige Kia Picanto gaat al weer zes jaar mee en je zou verwachten dat het einde dan zo langzamerhand in zicht komt. Zeker omdat steeds meer autofabrikanten de onderkant van de markt laten voor wat het is. Toch weet Kia van geen ophouden en stoomt het een opgefriste Picanto klaar. Die moet dankzij een vrij grondige facelift een heel behoorlijke leeftijd kunnen bereiken. Dankzij Autospy.net kunnen we nu al zien hoe grondig die facelift uitpakt.

Ingrijpende metamorfose

Zoals we op basis van de spionagefoto's al mochten verwachten, maakt vooral het front van de Kia Picanto door een behoorlijk heftige metamorfose door. Vrijwel niets blijft bij het oude. Hij krijgt onder meer compleet nieuwe koplampen die ietwat doen denken aan de hoekige units die op de EV9 zitten. De grille is een veel modernere interpretatie van Kia's Tiger Nose-grille en daarmee geheel afwijkend van de huidige neuspartij. Lager in de bumper tref je nog een forse grille met ernaast vrij prominente inzetstukken in de bumper. Let wel; het gaat hier om een als GT-line uitgevoerde Picanto, dus reken op een wat subtieler front voor de instapper.

Aan de achterkant blijft de Kia Picanto dichter bij het huidige model. Toch verandert er hier meer dan je wellicht zou denken. De lichtunits zijn geheel nieuw en zijn bij de achterklep bovendien heel anders uitgesneden dan momenteel het geval is. De achterklep is daardoor meer recht-toe-recht-aan van vorm. Verder zijn de achterlichten, zoals dat anno 2023 hoort, aan elkaar geknoopt dankzij een lichtbalk over de hele breedte van de achterklep. In het midden daarvan is de greep voor de achterklep gehuisvest, een stuk hoger dan we gewend zijn van de huidige Picanto.

In het interieur blijft veel bij het oude. Het meest in het oog springend is de wat hoekiger behuizing van het (overigens ook nieuwe) digitale instrumentarium.

Vernieuwde Kia Picanto verschijnt dit jaar

De gefacelifte Kia Picanto krijgen we zeker nog dit jaar officieel te zien. De vernieuwing is ongetwijfeld voor veel Nederlanders interessant nieuws, want de kleine Koreaan is ondanks zijn leeftijd nog altijd bijzonder populair. Vorig jaar werden er in Nederland 7.396 exemplaren verkocht, waarmee het zelfs de op één na populairste nieuwe auto in ons land was.