Kia Sorento: stapje dichter bij elektrische EV9

Na zo'n drieënhalf jaar krijgt de Kia Sorento een grondige opfrisbeurt. De Sorento heeft een volledig nieuw front, een subtiel aangescherpte bilpartij en een volledig nieuw interieur. De gefacelifte Kia Sorento komt zeer waarschijnlijk ook naar Nederland, al moeten we nog even wachten op specificaties.

Onlangs hielp Hyundai de Santa Fe aan een volledig nieuwe generatie en nu is zijn neefje, de Kia Sorento, aan de beurt. Waar de Santa Fe daadwerkelijk tot op het kleinste nippeltje werd vernieuwd, krijgt de Sorento een grondige facelift. Dat is niet zo heel gek, de huidige vierde generatie Sorento draait pas zo'n drieënhalf jaar mee.

De vernieuwde Kia Sorento herken je direct aan de voorzijde. Die oogt volledig anders dan die van het pre-faceliftmodel. De SUV maakt in zekere zin kennis met de zogeheten star map-verlichting en dat brengt het uiterlijk van de Sorento iets dichter bij de jongere en volledig elektrische EV9. Een stukje Opposites United-design voor de Sorento dus. Het is gedaan met de horizontaal georiënteerde koplampen van het origineel, daarvoor in de plaats komen verticale exemplaren die lager in het front zijn geplaatst. Erboven vinden we platte elementen waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt. De grille tussen de koplampen is een aanzienlijke maat gegroeid en het Kia-logo - het nieuwe exemplaar - verhuist van de grille naar de motorkap. Die motorkap is eveneens compleet nieuw, iets dat we bij een facelift niet heel vaak zien. Lager in het front plaatst Kia een andere bumper, net als onder aan de achterzijde.

Over die achterzijde gesproken: daar verandert minder, maar toch zéker het een en ander. De achterlichten behouden grotendeels hun vorm, maar de verticale delen zijn nu aan de bovenzijde met elkaar samengesmolten. De indeling van de achterlichten is nieuw en ook hier zien we Kia's star map-lichtsignatuur terug, al is die dus in de grotendeels oude lichtunits verwerkt. Aan de achterzijde past Kia nu zijn nieuwe beeldmerk toe, al zit dat wel op dezelfde plek als voorheen. Verder zijn er drie nieuwe lakkleuren en drie nieuwe kleuren voor het interieur.

Ook ín de Sorento is er nieuws. Daar treffen we een bijna compleet nieuw dashboard aan. De vorm van de buitenste uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem linken nog naar die van van de pre-faceliftversie, maar de rest van de cockpit gaat - minus de middentunnel - volledig op de schop. Achter het stuurwiel zitten nu twee visueel met elkaar versmolten displays zonder overkapping. De twee 12,3-inch schermen zijn nieuw, evenals het bedieningseiland waarmee je de klimaatregeling aanstuurt.

Deze vernieuwde Kia Sorento is vooralsnog alleen in thuisland Zuid-Korea gepresenteerd. We gaan er vanuit dat de opgefriste Sorento op termijn naar Nederland komt, al valt niet uit te sluiten dat hij op details afwijkt van het model voor de thuismarkt.