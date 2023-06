Kia heeft de Nederlandse orderboeken opengeslagen van de EV9. De Kia EV9 is een flinke elektrische SUV die voor Kia geheel nieuw design introduceert én die direct de rol van elektrisch vlaggenschip op zich neemt. De Kia EV9 heeft in Nederland een voorlopige vanafprijs van bijna €72.000.

Kia stelde in maart met gepaste bombarie de EV9 voor. De Kia EV9 is het elektrische topmodel van het merk, en ondanks dat het een 5,01 meter lange SUV is, komt het ook gewoon naar Nederland. We hebben al meermaals uitgebreid over de EV9 geschreven, maar wat we je nog niet konden vertellen was welke bedragen je voor deze SUV moet neertellen. Ook daar kunnen we nu antwoord op geven. Kia heeft namelijk de Nederlandse bestellijsten geopend, al staan er vooralsnog enkel twee introductieversies op die luisteren naar de namen Launch Edition en Launch Edition GT-Line.

Launch Edition Single Motor: 204 pk

De Kia EV9 Launch Edition Single Motor heeft een enkele 204 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de achteras en put zijn energie uit een 99,8 kWh accupakket. Deze versie is er vanaf €71.495. Met zijn 204 pk bereikt deze minst potente EV9 in 9,4 seconden een snelheid van 100 km/h en kun je een maximale snelheid van 185 km/h bereiken. Interessanter is het bereik. Dat bedraagt namelijk 541 kilometer. Snelladen kan met 240 kW.

Deze introductieversie is net als de andere speciale welkomsteditie een variant met zeven zitplaatsen en zit al behoorlijk in zijn spullen. Een head-updisplay, elektrisch verstelbare, verwarmbare én ventileerbare voorstoelen, een bestuurdersstoel met geheugenfunctie en massagefunctie, kunstlederen bekleding, een digitale binnenspiegel en een uitgebreid audiosysteem van Meridan met veertien luidsprekers is namelijk standaard. Hetzelfde geldt voor een actieve rijstrookassistent en een functie die semi-autonoom rijden op de snelweg mogelijk maakt. De Launch Edition Single Motor staat op 19-inch lichtmetaal, heeft in de portieren verzonken handgrepen en privacy glass.

Launch Edition GT-Line: 384 pk

De tweede introductieversie van de Kia EV9 is de Launch Edition GT-Line Dual Motor. Die heeft - zijn naam geeft het al weg - twee samen 384 pk en 700 Nm sterke elektromotoren en kost €78.895. De EV9 met twee elektromotoren zoemt in slechts 5,3 tellen naar de 100 km/h en heeft ook een hogere topsnelheid dan de Single Motor-variant. De EV9 Dual Motor gooit namelijk pas bij 200 km/h de handdoek in de ring. Wel moet je genoegen nemen met een kleiner bereik. De EV9 Dual Motor komt op een volle accu namelijk maximaal 450 kilometer ver.

De Kia EV9 Launch Edition GT-Line heeft alles dat de andere introductieversie ook heeft, maar voegt daar zaken als een parkeerassistent met afstandsbediening, uitgebreide parkeerhulp, full-Matrix-ledkoplampen, een groot schuif- en kanteldak en 21-inch lichtmetaal aan toe. Ook heeft de GT-Line diverse in hoogglans zwart en satijnchroom uitgevoerde exterieurdelen. Als optie is deze GT-Line als zeszitter met twee 180 graden draaibare stoelen op de tweede zitrij te krijgen. Die optie kost €1.000.

De eerste exemplaren van de Kia EV9 komen midden oktober naar Nederland.