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Kia PV5 Passenger
 
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Bij Kia kun je vanaf nu een elektrische MPV met zeven zitplaatsen kopen

PV5-uitbreiding

Lars Krijgsman
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Het al omvangrijke leveringsgamma van Kia breidt zich verder uit. Dankzij de komst van een nieuwe variant van de Kia PV5 Passenger staat er vanaf nu bij Kia ook een elektrisch aangedreven zevenpersoons MPV op het menu.

De Kia PV5 is er als bestelwagen PV5 Cargo met en zonder dubbele cabine, als PV5 Chassis en natuurlijk ook als personenbus Kia PV5 Passenger. Die personenauto kun je het beste omschrijven als Kia's elektrisch aangedreven MPV. Hij heeft immers schuifdeuren, is bijzonder praktisch en is volledig gericht op personenvervoer. Een flinke familieauto dus voor grote gezinnen, al is hij natuurlijk ook inzetbaar als shuttlebus. Die PV5 Passenger was er tot voor kort enkel met vijf zitplekken, maar is er nu ook als zevenzitter.

De nieuwe variant van de Kia PV5 is met zijn wagenlengte van 4,7 meter niet langer dan de reeds bestaande vijfpersoonsversie. Ook is de wielbasis met op een haar na 3 meter gelijk aan die van de PV5 met vijf zitplekken. In de nieuwe zevenzitsversie heb je achterin een achterbank met twee zitplekken én een los daarvan geplaatste stoel. Op de tweede zitrij tref je een bank voor twee personen. Elders is de PV5 er ook als zeszitter zonder bijrijdersstoel.

Kia PV5 Passenger

Lekker overal kunnen zitten.

De Kia PV5 Passenger met zeven zitplaatsen heeft achter de derde zitrij een 318 liter grote bagageruimte. Die laadruimte neemt toe tot 785 liter wanneer je die derde zitrij neerklapt.

Veel specificaties geeft Kia nog niet. Wel noemt het een verwacht rijbereik op van meer dan 390 kilometer. Dat heeft vast betrekking op de 163 pk krachtige versie met 71,2 kWh-accu. Mocht de zevenpersoons PV5 Passenger ook met 121 pk en 51,5 kWh-accu beschikbaar komen, dan zetten we voor die variant in op een rijbereik van zo'n 275 kilometer.

Uitgebreide prijzen en specificaties volgen in aanloop naar de marktintroductie, die voor oktober gepland staat.

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