Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

In dit kleinste Afrikaanse land is de Suzuki Across helemaal geen Toyota RAV4

Een échte Suzuki

Suzuki Across
Suzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki Across
Lars Krijgsman

De ene Suzuki is de andere niet en sommige Suzuki's zijn Toyota's. Dat komt in dit artikel allemaal samen. Maak kennis met de nieuwe Suzuki Across. Dat is eigenlijk helemaal geen Across en is ook geen Toyota.

Wil je je schoonfamilie tijdens het terugblikken op 2025 compleet onder de tafel praten met je curieuze autoweetjes met twijfelachtige relevantie? Dan hebben we nu iets moois voor je op het digitale dienblad liggen: een nieuwe Suzuki Across. De Suzuki Across die je kent, is natuurlijk Suzuki's versie van de Toyota RAV4. Die Across is lang niet de enige Suzuki die een Toyota is. Zo is de Swace een Corolla Touring Sports en zijn de hier niet leverbare Invicto en Landy achtereenvolgens een Toyota Innova en een Toyota Noah. In het kleinste land van Afrika is er nu een Suzuki Across die in tegenstelling tot 'onze Across' géén Toyota en dus helemaal een Suzuki is.

In de Republiek der Seychellen introduceert Suzuki een Across die je wellicht toch bekend voorkomt. De voor de archipel bestemde Suzuki werd eerder dit jaar in India namelijk al door Maruti Suzuki geïntroduceerd als de Victoris. Het is een 4,36 meter lange SUV die wat lengte betreft heel dicht op de hier eveneens niet leverbare Grand Vitara zit. De Victoris - en dus ook deze Across - deelt zijn platform en techniek met die SUV, maar heeft een totaal eigen carrosserie.

Bij de onthulling van de Victoris gaf Suzuki al aan de SUV naar meer dan 100 markten te exporteren. Daar is die van 'de Seychellen' er dus een van. Zuid-Afrikaanse media bevestigen dat de auto ook in Zuid-Afrika als Across op de markt komt. De SUV is er als 103 pk sterke mild-hybride en is ook beschikbaar met een 116 pk sterke hybride aandrijflijn.

Op jacht naar meer Suzuki-weetjes om mee te imponeren? Geen probleem. Lees vooral onze artikelen over de volgende in Nederland niet (meer) beschikbare Suzuki's nog even na. Hoe goed ken je namelijk deze Alto (niet te verwarren met de Japanse Alto), Wagon R (ook niet te verwarren met de Japanse Wagon R en Wagon R Smile), CelerioEecoSpressoDzire of deze Ertiga? En wat te denken van deze BalenoFronxXL6Invicto en Ciaz?.

Across in Nederland

De Suzuki Across werd eerder dit jaar grondig afgeprijsd. Voor de zoveelste keer daalden de prijzen met duizenden euro's. Inmiddels is de Suzuki Across niet meer leverbaar. De auto waarop hij is gebaseerd - de RAV4 - is immers van generatie gewisseld. Zicht op een nieuwe Across is er nog niet.

Plaats een reactie
Suzuki Suzuki Across

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style | Adap. Cruise | Clima | Camera | Lm-Velgen

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style | Adap. Cruise | Clima | Camera | Lm-Velgen

  • 2023
  • 49.775 km
€ 38.750
Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style

  • 2021
  • 41.250 km
€ 32.900
Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style | Parkeercamera | Stoel/Stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Cruise Control | Elektr. Achterklep |

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style | Parkeercamera | Stoel/Stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Cruise Control | Elektr. Achterklep |

  • 2021
  • 52.653 km
€ 33.935

Lees ook

Nieuws
Suzuki Across

Suzuki Across zakt bijna €9.000 in prijs

Nieuws
Suzuki Across

Suzuki Across: tijdelijk bijna €10.000 goedkoper

Nieuws
Suzuki Across

Suzuki Across wordt duurder, maar biedt ook meer (en minder)

Nieuws
Suzuki Across

Suzuki Across €2.500 duurder, maar niet zonder reden

Nieuws
Suzuki Across

Vernieuwde Suzuki Across: sneller opladen, lagere prijs

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.