Dit is de nieuwe Suzuki Alto (K10)

De ene Suzuki Alto is de andere niet. In thuisland Japan introduceerde Suzuki onlangs een geheel nieuwe generatie van de Alto en nu stelt het merk in India nóg een volledig nieuwe Alto voor.

In Europa bestaat de Alto al jaren niet meer. In 2014 werd het model hier opgevolgd door de inmiddels ook al van de markt gehaalde Celerio. Ver buiten de Nederlandse landsgrenzen is de Alto nooit weggeweest. Zo introduceerde Suzuki nagenoeg gelijktijdig met de Celerio in Japan een nieuwe en met retrodesign overgoten Alto, een échte Kei-car die inmiddels is opgevolgd door een iets minder karakteristiek vormgegeven model. Dan is er Maruti Suzuki, de enorme Indiase tak die ook zelf auto's ontwikkelt. De Celerio die naar Europa kwam was er daarvan een. Waar de Celerio in Europa de Alto opvolgende, leverde Maruti Suzuki de Celerio in het thuisland naast een auto die Alto heet. De Celerio werd er onlangs aan een nieuwe generatie geholpen en nu wordt ook de goedkopere Alto volledig herzien.

Zuinig

De nieuwe Suzuki Alto krijgt de aanduiding K10 mee en dat betekent dat er onder de kap de bekende maar gemoderniseerde 998 cc kleine driecilinder ligt die Suzuki ook in de vorige Alto en in tal van andere modellen monteerde. Ook in de in Nederland geleverde Celerio lag deze krachtbron. Een versie met turbo ging als 1.0 Boosterjet door het leven bij modellen als de Vitara, Baleno en S-Cross. De benzinemotor wekt 67 pk en 89 Nm op en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of aan een gerobotiseerde handbak. Op papier verbruikt de 1.0 slechts 4,1 l/100 km.

Op motorisch vlak is er dus weinig nieuws, maar de Alto wisselt wel van platform. Waar de uitgaande Alto in feite nog op een uit 2000 stammende basis stond, maakt de nieuwe Suzuki Alto gebruik van een variant van het modulaire Heartact-platform. Onder meer de jolige Suzuki S-Presso maakt van dezelfde versie van dit platform gebruik. De S-Presso bleek geen enkele NCAP-ster binnen te hengelen tijdens botsproeven en dus is het maar de vraag of de Alto zich met deze basis wel zo gelukkig mag prijzen.

Bescheiden

Voor de Europese markt speelt deze nieuwe Alto natuurlijk geen enkele rol van betekenis. Voor Maruti Suzuki is het echter een zeer belangrijk model. De afgelopen 22 jaar heeft het bedrijf alleen al in India 4,32 miljoen mensen in een Alto weten te praten. Het nieuwe model is met zijn lengte van 3,54 meter nagenoeg net zo groot als zijn voorganger. De wielbasis groeide echter met 2 centimeter tot 2,38 meter. Maruti Suzuki omschrijft het ontwerp van de nieuwe Alto K10 vrij bescheiden als 'smaakvol', de koplampen als 'pittig' en het vooraanzicht als 'vriendelijk'. De nieuwe Alto staat volgens zijn scheppers op 'grote' 13-inch wielen met splinternieuwe wieldoppen.

In het interieur vinden we een vrij serieus ogend dashboard met daarin niet alleen een eenvoudig digitaal instrumentarium, maar optioneel ook een 8-inch infotainmentsysteem dat onder meer Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt. De Alto is verkrijgbaar met twee airbags, ABS, gordelspanners voorin en parkeerpiepiers, al lijkt lang niet alles standaard te zijn. De vanafprijs van de Alto bedraagt in India omgerekend €4.998.