Dit is de nieuwe Suzuki Celerio

De Suzuki Celerio is al even geleden uit het Europese gamma geknipt, maar nu is er een splinternieuwe! De jongste Celerio staat op een voor het model compleet nieuw platform en is volgens Suzuki de zuinigste auto met een benzinemotor ...

... op de Indiase markt. Suzuki lepelt in de Celerio een 998 cc driecilinder die 67 pk en 89 Nm via een handgeschakelde vijfbak naar de voorwielen stuurt. Die driepitter verbruikt in de meest efficiënte uitvoering van de 800 kilo wegende Celerio slechts 3,7 l/100 km. De Celerio staat net als de Ignis en grote broer Swift op een variant van het Heartect-platform. De nieuwe Celerio groeit ten opzichte van zijn voorganger. Het jongste model is 3,7 meter lang, tien centimeter langer dan de Celerio die ook in Nederland werd verkocht. Ook de wielbasis van de Celerio neemt toe, al is de groei met 2 centimeter beperkt.

De nieuwe Celerio heeft een opvallend rond ontwerp dat Suzuki omschrijft als 3D Organic Sculpted Design. De achterkant van Suzuki's kersverse kleintje oogt daarbij net wat anoniemer dan het front. Het snuitje van de nieuwe Celerio is namelijk een stuk hoger dan die van het vorige model en oogt met zijn bolle koplampen, ronde grille en de vormgeving van de bumper een stukje frivoler. De bagageruimte van de Celerio heeft een capaciteit van 313 liter en is daarmee fors groter dan die van het vorige model (254 liter).

Afhankelijk van de gekozen uitvoering monteert Suzuki een 7-inch infotainmentscherm in de Celerio. Dat display krijgt een plek in een voor deze klasse vrij volwassen ogend interieur. De standaarduitrusting omvat onder meer airco, twee airbags en parkeersensoren.

Nederlandse Suzuki-fans moeten we helaas teleurstellen, naar Europa komt Suzuki's nieuwe stadsauto niet. Sinds de lancering in 2014 van de tot 2020 geleverde Celerio heeft Suzuki er in ons land 12.574 exemplaren van weten te slijten. In zijn eerste volle verkoopjaar was de auto het populairst, 2015 was namelijk het enige jaar waarin Suzuki er meer dan 3.000 exemplaren van verkocht.