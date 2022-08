Suzuki Wagon R: één auto, drie gezichten

Ook vandaag blikt AutoWeek weer ver over de grens om in de gaten te houden wat zich daar allemaal op automobiel vlak afspeelt. We brengen een virtueel bezoek aan Japan waar Suzuki de Wagon R een nieuwe variant geeft.

Wie weinig sympathie voelt voor Japanse blokkendoosjes die voor de Europese autokoper geen enkele vorm van relevantie hebben, kan maar beter snel op een ander artikel klikken. In dit stukje virtuele ruimte nemen we namelijk de Suzuki Wagon R met je door, de verre afstammeling van de Suzuki's Wagon R+ die je verspreid over twee generaties tussen 1997 en 2008 ook in Nederland kon kopen. De tweede generatie zelfs ook als Opel Agila.

De Wagon R-met-plusje van de eerste generatie Wagon R was de iets grotere en met 1.0's en 1.2's uitgeruste variant van de kleine Suzuki die voor de Europese markt was bestemd en die met zijn grotere afmetingen en grotere motoren niet aan de Japanse kei-wetgeving voldeden. In Japan werd die Wagon R+ als Wagon R-Wide aan de Japanse klant verkocht. Ook de tweede Wagon R kwam volgens een soortgelijke constructie naar Europa. Maruti Suzuki, de Indiase tak van Suzuki, verkoopt in India een auto die Wagon R heet en die speciaal voor de lokale markt is ontwikkeld. Ook dat is niet de auto waar we het vandaag over hebben. We zoomen in op de échte Japanse Wagon R, die in 2017 aan zijn huidige en alweer zesde generatie werd geholpen.

Die inmiddels zo'n vijf jaar oude Suzuki Wagon R was er geheel volgens Kei-car-traditie al in een tweetal uiterlijke smaken. Naast de reguliere Wagon R (foto's 5 t/m 12) verkoopt Suzuki namelijk de technisch identieke maar hoger gepositioneerde Wagon R Stingray (foto's 13 t/m 19) met een neusje dat - als je tegen de zon in én door je wimpers kijkt - bijna Cadillac-achtig aandoet. Die Wagon R en Wagon R Stingray krijgen nu een derde variant met een eigen frontje naast zich: de Wagon R Custom Z. Heftig he?

Suzuki Wagon R Custom Z

De Suzuki Wagon R Custom Z (foto's 1 t/m 4) heeft een norser en volgens Suzuki sportiever ogende voorkant dan de Wagon R en Wagon R Stingray. Heeft heeft relatief platte koplampen en een grille-achtig element dat het grootste deel van de bumper opvult. Suzuki omschrijft de uitstraling van de Wagon R Custom Z als 'onverschrokken' en die typering delen we natuurlijk graag met je. In tegenstelling tot de Wagon R en Wagon R Stingray heeft de Custom Z altijd een zwart interieur. Ook daar zit een leuke toelichting bij. Volgens Suzuki straalt het zwarte interieur 'kracht en kwaliteit uit'.

Aan de techniek verandert verder niets en dat betekent dat de nu uit drie broertjes bestaande Japanse Wagon R-familie op het Heartect-platform van Suzuki staan. Er zijn versies met een 658-cc driecilinder die met en zonder turbo te krijgen is én er is zelfs een heuse Hybrid geheten variant die tot een snelheid van 13 km/h enkele seconden elektrisch kan rijden. De Custom Z en Stingray zijn er alleen als Hybrid. Voor de Wagon R ben je in Japan omgerekend minimaal €9.090 kwijt. De Custom Z wisselt er vanaf minimaal zo'n €11.000 van eigenaar en topsmaak Stingray staat voor minstens €12.600 in de orderboeken.

Suzuki Wagon R: het gaat maar door

Mazda verkoopt in de vorm van de Flair een eigen variant van de Suzuki Wagon R. Dat is overigens niet de enige kleine stadsrakker die Mazda van Suzuki leent. Zo is de Flair Wagon een Suzuki Spacia, de Flair Crossover een Suzuki Hustler, de Carol een Suzuki Alto en de Scrum Wagon is een Suzuki Every Wagon. Mazda verkocht de vorige Jimny zelfs als AZ Offroad. De Wagon R-gekte gaat nog een stapje verder. Zo heeft Suzuki sinds kort de Wagon R Smile in het aanbod, een Kei-car met schuifdeuren die aan de Wagon R-familie is gekoppeld maar die wel een volledig eigen carrosserie heeft. Voor wie nog niet Wagon R-moe is hebben we nog een klapstukje als afsluiter. Het Chinese merk Changhe verkoopt de inmiddels 28 jaar oude oer-Wagon R met een elektrische aandrijflijn. De wereld is nog lang niet klaar met de Wagon R, dat blijkt maar weer.