Onveiligste Suzuki ter wereld: nu wel goed?

Zo jolig zijn naam is, zo bedroevend waren zijn NCAP-testresultaten. De Suzuki S-Presso wist tijdens veiligheidsproeven van de Global NCAP in 2020 geen enkele NCAP-ster binnen te slepen en dat leverde de kleine Japanner de reputatie op misschien wel de onveiligste auto van het merk te zijn. Inmiddels is de Suzuki S-Presso verbeterd. Wordt slappe bocht nu een sterk bakkie?

Global NCAP - de overkoepelende organisatie achter de Euro NCAP - maakt zich al jaren hard voor het verbeteren van de passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen die auto's bieden. Met name in groeimarkten als Zuid-Amerika en India is het wat veiligheidsvoorzieningen die modellen in basistrim leveren nog lang niet altijd best gesteld. Met campagnes als Safer Cars For India dringt Global NCAP er bij autofabrikanten op aan de standaarduitrusting te verbeteren. Inmiddels is in India een bestuurdersairbag verplicht, maar ook dat hielp de Suzuki S-Presso in 2020 niet aan fraaie NCAP-resultaten. Hij keerde namelijk met geen enkele NCAP-ster huiswaarts. De Suzuki S-Presso is nu verbeterd en lijkt daarmee klaar om Global NCAP meer tevreden te stellen.

Wat voor een auto is het precies? Een snelle terugblik. De Suzuki S-Presso is een 3,57 meter korte hatchback die onder meer in India en Zuid-Afrika te koop is. Het kleintje is na de Cappuccino het tweede model waarmee in de naamgeving enige cafeïneverslaving zichtbaar is, maar zijn jolige naam kon niet verbloemen dat de S-Presso op veiligheidsgebied niet te bepaald indrukwekkend was. De in 2019 gepresenteerde S-Presso is een regelrechte concurrent van de relatief basale Renault Kwid en mikt op de consument die niet al te veel te besteden heeft. Autofabrikanten beknibbelen bij dergelijke modellen onder meer op veiligheidsvoorzieningen en dus werd de S-Presso slechts met een airbag voor de bestuurder op de markt gebracht. Het resultaat? Nul NCAP-sterren in 2020. In zowel India als Zuid-Afrika is de Suzuki S-Presso nu verbeterd.

De Suzuki S-Presso verruilt zijn driecilinder K10B-machine voor een efficiëntere 80 pk en 89 Nm sterke driepitter met variabele kleptiming en een start-/stopsysteem, maar dat is niet het relevantste. Zo is ESP voortaan standaard, maar belangrijker is hetfeit dat zowel een bestuurdersairbag als een plofzak voor de bijrijder voortaan tot de standaarduitrusting behoort. Verder zijn gordelspanners vanaf dit jaar standaard. Met het aanpassen van de standaard veiligheidsvoorzieningen in de S-Presso lijkt Suzuki gehoor te geven aan de oproep van Global NCAP.

Global NCAP heeft overigens niet pas sinds enkele jaren de geregeld belabberde veiligheidsvoorzieningen in goedkope modellen voor groeimarkten in het vizier. In 2014 schoot een reeks Indiase testresultaten Global NCAP in het verkeerde keelgat. In één reeks botsproeven kregen de Tata Nano, de toen actuele Hyundai i10, de Ford Figo (Ka+), de Maruti Suzuki Alto en de Volkswagen Polo stuk voor stuk nul of slechts een enkele ster. De Tata Nexo was de eerste auto van een Indiase fabrikant ooit die wél vijf NCAP-sterren wist te behalen. De Suzuki S-Presso kost in India omgerekend €4.900 en daarmee is hij aanzienlijk goedkoper dan de minimaal €6.300 kostende Indiase Maruti Suzuki Wagon R en de zo'n 6 mille kostende nieuwe Celerio.