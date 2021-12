Gefacelifte Audi E-tron laat meer van zich zien

De Audi E-tron is volgens zijn scheppers toe aan een reeks vernieuwingen en verbeteringen. In een winters landschap waarvan we hier in Nederland voorlopig alleen nog kunnen dromen, test Audi of het allemaal naar behoren uitpakt. Gelukkig voor ons met wat minder camouflagemateriaal op de auto.

Met zijn drie jaar is de Audi E-tron nog geen oudgediende, maar de techniek rond elektrisch rijden staat bepaald niet stil. Hoewel het WLTP-bereik van de E-tron met dik 440 km niet gek is, zou Audi natuurlijk graag een stuk meer bieden en heeft het daar inmiddels ook de know-how voor in huis. Er gaan geruchten dat de vernieuwde E-tron een bereik van richting de 600 km krijgt en daarmee wordt het in één klap een veel serieuzere EV dan het nu al is. De E-tron zou onder meer qua efficiëntie verbeterd worden en nieuwe accupakketten krijgen om dat te bereiken.

Vooralsnog tasten we in het duister in hoeverre dat allemaal werkelijkheid wordt. Wat al wel duidelijk is, is dat de E-tron qua uiterlijk in ieder geval iets aangescherpt wordt. Op deze nieuwe foto's is net iets beter te zien dat de koplampen een wat andere lichtsignatuur krijgen en ook vangen we een glimp op van een nieuwe grille met een honingraatstructuur erin. Erg schokkend zijn de veranderingen echter niet en dat geldt ook zeker voor de achterkant. Reken in het interieur op vernieuwd infotainment in een verder eveneens bekende verpakking.

Gezien het stadium van het testwerk is het logischerwijs te verwachten dat Audi nog wel wat maandjes met de vernieuwde E-tron op pad is voordat het doek eraf mag. Op zijn vroegst verwachten we 'm in de eerste helft van 2022 in de showroom.