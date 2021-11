Audi E-tron krijgt facelift

In 2018 kwam Audi met de E-tron op de proppen, een elektrische SUV waarvoor het de tot dan toe voor plug-in hybride motorversies gebruikte aanduiding e-tron omtoverde tot modelnaam. De inmiddels zo'n drie jaar oude Audi staat op het punt te worden gefacelift.

Wat Audi op designvlak precies voor de E-tron in petto heeft, is nog niet helemaal helder. Het front van de elektrische SUV is enthousiast met camouflagestickers beplakt, al geeft de plaatsing van de plakkers natuurlijk wel aan dat er het een en ander gaat veranderen. Het lijkt erop dat Audi de E-tron visueel iets dichter bij de jongere en kleinere Q4's e-tron wil brengen. De koplampen zijn nog afgeplakt en ook de uitloper aan de onderkant ervan lijkt behouden te blijven, maar reken in ieder geval op een gewijzigde lichtsignatuur. Audi lijkt de grille te vernieuwen en getuige de plakkers aan de achterkant van de SUV wordt ook hier het een en ander fijngeslepen. De ledstrip die de achterlichten met elkaar verbindt is nog afgeplakt maar zal gewoon terugkeren. Ongetwijfeld past Audi ook het interieur van de E-tron aan, we verwachten onder meer nieuwe infotainment.

Onlangs wist Audi de actieradius te vergroten, maar volgens de geruchtenmolen krijgt de vernieuwde E-tron volgend jaar nieuwe accupakketten. Of dat daadwerkelijk het geval gaat zijn en wat dat eventueel zou betekenen voor de actieradius, is nog niet bekend. Natuurlijk gaan de aanpassingen niet alleen voor de reguliere E-tron, maar ook voor de E-tron Sportback gelden. We verwachten de herziene E-trons niet voor de eerste helft van 2022 op de markt. Sinds de Nederlandse marktintroductie zijn er in ons land ruim 8.500 E-trons geregistreerd. In 2019 had de auto zijn beste verkoopjaar, toen verkocht Audi er ruim 4.100 exemplaren van.