EV-subsidie VS toch deels voor Europese auto's

De Europese Commissie gunt de Amerikaanse overheid een gereserveerd lachje nu blijkt dat Europese auto’s die in de VS commercieel worden aangeschaft, wél in aanmerking komen voor Amerikaanse aanschafsubsidie. Dat dit niet voor particulier gekochte EV’s geldt, blijft volgens ‘Europa’ echter een probleem.

De subsidies in kwestie zijn onderdeel van de Amerikaanse ‘Inflation Reduction Act’. Dat is een pakket maatregelen om de inflatie te dempen, al wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om ‘groene’ oplossingen een duwtje in de rug te geven. Voor de auto-industrie zijn twee onderdelen van dit pakket belangrijk: de ‘New Clean Vehicle Credit’ voor particuliere autokopers, en de ‘Commercial Clean Vehicle Credit’ voor zakelijke autokopers.

Het ‘probleem’ met deze maatregelen, voor niet-Amerikanen althans, is dat ze gemaakt zijn om de Amerikaanse markt te beschermen. Zo komen autokopers alleen in aanmerking voor de ‘New Clean Vehicle Credit’ als de (geheel of gedeeltelijk) elektrische auto in de Verenigde Staten wordt gebouwd. Europese merken worden dus niet als zodanig geweerd, maar profiteren alleen als ze hun producten in een Amerikaanse fabriek in elkaar laten schroeven. De onder president Biden ingevoerde maatregelen rieken zo wel heel erg naar de stappen waar die andere president zo om werd beschimpt.

De ‘Gebouwd-in-Amerika-eis’ is de EU al vanaf het begineen doorn in het oog. Nu is er echter een lichtpuntje, want de voorwaarde blijkt niet te gelden voor de commerciële categorie. De Amerikaanse overheid noemt bij de ‘Commercial Clean Vehicle Credit’ alleen dat het voertuig in kwestie moet zijn gebouwd door ‘een gekwalificeerde producent’, maar stelt geen eisen aan het land van herkomst.

Voor commerciële voertuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht van 14.000 pounds, ofwel zo’n 6.350 kg, geldt een maximum tegemoetkoming van 7.500 dollar. Zwaardere voertuigen -vrachtwagens dus, over het algemeen- komen zelfs in aanmerking voor tot 40.000 dollar ‘overheidskorting’, al geldt er wel een maximum van 30 procent van de aanschafprijs als het voertuig helemaal niet wordt aangedreven door een verbrandingsmotor. Is er wel een benzine- of dieselmotor aanwezig, dan is het maximum 15 procent van de prijs.

Je leest het goed: volledig elektrische aandrijving is niet verplicht. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten auto’s ‘voor een significant deel’ elektrisch worden aangedreven. De Amerikaanse overheid vindt dat het geval als er een accu aanwezig is van tenminste 7 kWh, die via een externe bron met een laadkabel kan worden opgeladen.