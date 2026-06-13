Johan Nijen Twilhaar van ons expertpanel voor de magazinerubriek Diagnose geeft antwoord: “Inderdaad: alleen een SoH-percentage (State of Health) is niet genoeg om de gezondheid van de accu van een EV goed te beoordelen. Het SoH-percentage laat zien welk deel van de oorspronkelijke accucapaciteit nog beschikbaar is. Met andere woorden: hoeveel energie de accu nu nog kan opslaan vergeleken met toen hij nieuw was. Maar een goede accubeoordeling gaat verder dan dat. Bij een betrouwbare SoH-test wordt de accu ook op celniveau gecontroleerd. Een accu bestaat uit veel cellen die een gelijke spanning behoren te hebben. Als het spanningsverschil tussen de hoogste en laagste cel groter is dan 20 tot 30 millivolt, dan wijst dat op een afwijking en moet dat worden vermeld. Bij een goede SoH-test wordt niet enkel vaste informatie van de auto uitgelezen (zoals accugegevens en historie), maar wordt tevens een praktijktest gedaan, waarbij tijdens korte acceleraties meetgegevens worden verzameld. Door deze combinatie krijg je een veel beter beeld van de werkelijke accugezondheid en niet alleen een percentage. Mijn advies is daarom om ook een SoH-check door een onafhankelijke partij te laten doen.”

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