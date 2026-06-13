Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Nissan Leaf accudegradatie
 
Vraag en Antwoord

'Hoe kan het dat er bij voldoende SoH toch dode accucellen in het accupakket blijken te zijn?'

Ook op celniveau

27

Een State of Health bij een aangeboden elektrische occasion is een must, maar niet elke SoH geeft echt een goede indicatie van de gezondheid van het accupakket van de tweedehands EV. AutoWeek-lezer Hans van Zevenbergen heeft er een vraag over.

Hans van Zevenbergen: “Laatst hoorde ik dat een SoH-check niet voldoende is om erachter te komen hoe gezond een EV-accupakket nog is. Stel dat de score 90 procent is, dan zou dat niets zeggen over het aantal defecte of ‘dode’ accucellen, waardoor een gebruikte EV al snel total loss kan raken. Klopt dat? En hoe is te controleren of er defecte of dode accucellen zijn wanneer je een elektrische occasion op het oog hebt?”

Johan Nijen Twilhaar van ons expertpanel voor de magazinerubriek Diagnose geeft antwoord: “Inderdaad: alleen een SoH-percentage (State of Health) is niet genoeg om de gezondheid van de accu van een EV goed te beoordelen. Het SoH-percentage laat zien welk deel van de oorspronkelijke accucapaciteit nog beschikbaar is. Met andere woorden: hoeveel energie de accu nu nog kan opslaan vergeleken met toen hij nieuw was. Maar een goede accubeoordeling gaat verder dan dat. Bij een betrouwbare SoH-test wordt de accu ook op celniveau gecontroleerd. Een accu bestaat uit veel cellen die een gelijke spanning behoren te hebben. Als het spanningsverschil tussen de hoogste en laagste cel groter is dan 20 tot 30 millivolt, dan wijst dat op een afwijking en moet dat worden vermeld. Bij een goede SoH-test wordt niet enkel vaste informatie van de auto uitgelezen (zoals accugegevens en historie), maar wordt tevens een praktijktest gedaan, waarbij tijdens korte acceleraties meetgegevens worden verzameld. Door deze combinatie krijg je een veel beter beeld van de werkelijke accugezondheid en niet alleen een percentage. Mijn advies is daarom om ook een SoH-check door een onafhankelijke partij te laten doen.”

Bij AutoWeek testen we al bijna vijf jaar hoe het gesteld is met de accudegradatie van elektrische auto's. Hier vind je een overzicht van zulke tests uit het verleden

Overweeg je een elektrische occasion te kopen, bekijk dan hier het aanbod

27 Bekijk reacties
Elektrische Auto Occasionvergelijker Diagnose

Lees ook

Vraag en Antwoord
Hyundai Ioniq

'Mijn dealer verplichtte mij nieuwe voorbanden te nemen anders kreeg ik de auto niet mee'

Vraag en Antwoord
Peugeot 207 SW X-Line 1.4-16V VTi

'Het storingslampje van mijn Peugeot 207 blijft branden en mijn dealer weet er geen raad mee'

Vraag en Antwoord
Ford Kuga PHEV

'Vorig jaar kreeg ik vergoeding voor niet volledig mogen laden van mijn Ford Kuga PHEV, nu niet'

Vraag en Antwoord
Suzuki S-Cross

'Ik wil mijn Suzuki S-Cross verhogen omdat er steeds meer drempels komen'

Vraag en Antwoord
Zeekr 7X

'Mijn Zeekr 7X heeft een slechte rechtuitstabiliteit, is dat softwarematig op te lossen?'

Lezersreacties (27)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.