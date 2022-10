EU verwacht ‘gelijk speelveld’ voor EV’s in de VS

Dat de Europese Unie niet gecharmeerd is van de wat protectionistische EV-subsidie in de Verenigde Staten, dat wisten we. Nieuw is dat er, volgens Reuters althans, zicht is op een oplossing waarbij ook in de EU gebouwde EV’s in aanmerking komen

In de VS geldt onder de ‘Inflation Reduction Act’ een EV-subsidie die alleen geldig is voor elektrische auto’s die in de VS worden gebouwd. Dat leidde eerder al tot verontwaardiging aan Europese zijde. Een Franse minister bleek zelfs van mening dat Europese subsidies dan ook maar alleen voor Europese auto’s moeten gelden, wat naast de VS ook China wat zou moeten tegenwerken.

Het lijkt er op dat er een andere oplossing voor het ‘Amerikaanse probleem’ in de maak is. Volgens Reuters wordt er gewerkt aan afspraken waardoor de Amerikaanse subsidie ook voor EV’s uit de EU zou moeten gelden. Het argument van Valdis Dombrovskis, vice-president van de Europese Commissie, is daarbij helder: Europese EV-subsidies hebben er mede voor gezorgd dat de auto’s van met name Tesla zo populair zijn geworden in Europa, waardoor het niet meer dan eerlijk zou zijn om Europese merken diezelfde kans te geven.

Ongelukkig voorbeeld

Dombrovskis noemt daarbij specifiek de Tesla Model Y, die zich in september nota bene de populairste auto mocht noemen. Dat voorbeeld is dan weer minder gelukkig gekozen, want de Model Y wordt in Duitsland gebouwd en zou volgens een subsidie naar Amerikaans model dan ook wel degelijk in aanmerking komen voor belastingvoordeel. In de VS gaat het ook om de bouwlocatie, en dus niet om het thuisland van de fabrikant. De in Duitsland gebouwde Mercedes EQE komt dus niet in aanmerking, maar de in de VS gebouwde EQE SUV wél.