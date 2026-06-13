Volkswagen ID3 Neo 50 kWh Trend - €32.990

Als Limited was de ‘oude’ Volkswagen ID3, op zijn beurt een facelift van het oermodel uit 2020, al verkrijgbaar voor net geen €30.000. Met de komst van de vernieuwde en volgens Volkswagen flink verbeterde Neo-versie komt daar weer tien procent bovenop, wat een vanafprijs oplevert van €32.990. Voor dat geld krijg je als vanouds een versie met 50-kWh accu, maar anders dan voorheen levert dat nu wel een theoretische actieradius boven de psychologische 400-kilometergrens op. De Neo is efficiënter dan zijn voorganger, laat een WLTP-verbruik noteren van 14 in plaats van 15,3 kWh per 100 kilometer en komt zodoende 416 in plaats van 384 kilometer ver op één acculading. Dat verschil is niet eens zo groot, maar maakt de instap-aandrijflijn gevoelsmatig toch een stuk aantrekkelijker. Met 170 pk en een 0-100-tijd van 8,6 seconden is ook al goed te leven, dus ‘so far, so good’.

De dikke, doorlopende ledstrip tussen de koplampen is een van de opvallendste kenmerken van de ID3 Neo, maar lijkt bij basisversie Trend niet op te lichten. ‘Trend’ is trouwens een van de nieuwe uitvoeringsnamen voor de ID3, die voorheen namen als Pro en Pro S had. Ledkoplampen met priemende ‘lensjes’ zijn echter wel standaard en dat oogt toch wat completer dan de spiegellampen die je voorheen op de instapper aantrof. Het binnenste deel van de achterlichten doet nog altijd niet mee als je de basisverlichting bestelt: pas bij het IQ-light-pakket brandt de unit over de volle breedte. De 18-inch stalen wielen met wieldoppen zijn zonder twijfel de makkelijkste manier om de Trend-versie te herkennen, al vinden wij ze nog niet eens misstaan onder de strakke, opgeruimde ID3-koets. Volkswagen ziet natuurlijk het liefst dat je minimaal €890 bijlegt voor een optionele lakkleur en speelt dat spelletje slim door ‘Moonstone Grey’ de enige gratis optie te maken. Zo trekt zelfs de grootste kniepert nog de knip.

De stoffen bekleding die Volkswagen ‘Taia’ noemt, zit zowel in de Trend als in de duurdere Life. Het is verre van spannend, maar er is ook niets mis mee. Sfeerverlichting in tien kleuren fleurt de boel wat op en uiteraard zijn alle vernieuwingen van het interieur gewoon aanwezig, inclusief een nieuw stuurwiel met fysieke knopjes. Adaptieve cruisecontrol zit er ook op, net als climatecontrol (een zone), een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, een 12,9-inch infotainmentsysteem (geen navi) en een in delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun. Ten opzichte van de Life missen we een extra klimaatzone, Pre Crash-inzittendenbescherming, een achteruitrijcamera en een draadloze telefoonlader. Duidelijk verschillen, maar wat ons betreft geen halszaken. De wél belangrijke zaken, zoals stoel- en stuurverwarming, zijn bij zowel de Trend als de Life optioneel. Ze zitten in het ‘Comfort Pakket’ dat voor de Trend ook meteen climatecontrol met twee zones brengt en dan €590 kost. Dat is ook meteen een van de weinige manieren om de Trend-versie duurder te maken, naast lakkleuren, een warmtepomp en zaken als een variabele laadbodem voor de bagageruimte.

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De oplettende lezer heeft het al opgepikt: ik zou helemaal happy zijn met een Trend met het Comfortpakket. Dan heb je stoelverwarming, stuurverwarming en eigenlijk al het andere dat je maar kunt wensen, hoewel lichtmetaal en keyless entry ontbreken. Niet erg, maar het audiosysteem is dat wel. Net als voorheen heeft de ID3 Neo standaard geen luidsprekers achterin en dat vind ik heel wat minder acceptabel. Helaas is dat pas op te lossen bij de Style-versie, en dan nog tegen meerprijs. Zo’n audio-upgrade zou ik dus lekker achteraf ergens laten inbouwen, maar verder is zo’n Trend met ‘Comfort’ helemaal goed. Met de lakkleur ‘Scale Silver’ (saai, maar fris) staat er dan een auto van €34.470, alsnog gezond minder dan een Life met dezelfde opties.