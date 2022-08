Europese Unie: 'Amerikaanse EV-subsidie oneerlijk'

De Europese Unie maakt zich zorgen over de EV-subsidies die de overheid van de Verenigde Staten wil gaan verstrekken. Dat meldt persbureau Reuters. De voorwaarden van de subsidie zouden namelijk in strijd zijn met de internationale handelsregels van de World Trade Organisation (WTO) en nadelig zijn voor buitenlandse producenten.

De Amerikaanse EV-subsidie is onderdeel van de 'Climate and Energy Bill', een pakket van 430 miljard dollar dat de energietransitie in de Verenigde Staten moet bespoedigen. Amerikaanse consumenten krijgen dan een belastingvoordeel van circa 7.500 dollar op auto's die lokaal geen CO2 uitstoten. Er is echter een 'maar': alleen auto's waarvan de materialen voor de accu afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, komen in aanmerking voor de subsidie. Dat betekent dus dat veruit de meeste Europese en Aziatische EV's buiten de boot vallen. Die voorwaarde is opgenomen om de EV-industrie minder afhankelijk te maken van China en lokale investeringen in het delven van de benodigde grondstoffen en fabricage van de accu's te bevorderen.

Die voorwaarden zijn echter oneerlijk, zegt Miriam Garcia Ferrer, woordvoerder van de Europese Commissie. "Wij denken dat dit discriminerend is voor buitenlandse producenten tegenover producenten uit de Verenigde Staten", stelt ze. "Natuurlijk zou dat ook betekenen dat dit niet past bij de handelsregels van de WTO." De EU is het overigens wel eens met de Amerikaanse overheid dat er een vorm van subsidie op EV's wordt gegeven, maar de maatregel moet dan wel eerlijk en niet-discriminatoir van aard zijn. "We blijven dan ook benadrukken tegenover Amerika dat deze discriminatoire elementen uit de wet moeten worden gehaald, zodat deze volledig aansluit bij de regels van de WTO."

Amerikaanse autofabrikanten werken er hard aan om zelf productiefaciliteiten voor EV-accu's op te zetten, maar werken in veel gevallen ook samen met buitenlandse partijen. Tesla koopt een deel van zijn accu's bijvoorbeeld in bij het Chinese CATL en het Japanse Panasonic. Auto's met die accu's zouden dan onder de huidige voorgestelde regels niet in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.