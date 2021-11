In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Ook sportauto's en performance-modellen lijken er op termijn niet aan te ontkomen: volledige elektrificatie. Audi en Mercedes-Benz kwamen er in de eerste helft van het vorige decennium al mee, maar lieten het idee daarna op de plank liggen. Tijd om de pioniers R8 e-tron en SLS Electric Drive weer eens in de spotlights te zetten!

Audi en Mercedes-Benz zijn momenteel in rap tempo hun performance-labels aan het elektrificeren. De meest prominente voorbeelden daarvan zijn de 646 pk sterke RS E-tron GT en de Mercedes-AMG EQS 53 4Matic met 658 pk aan elektrospieren. Audi Sport heeft al aangegeven dat in 2030 alle RS-modellen geëlektrificeerd zullen zijn, waaronder ook plug-in hybrides vallen. Mercedes-AMG volgt een vergelijkbare koers. Moraal van het verhaal: de verbrandingsmotor krijgt bij zowel Audi Sport als Mercedes-AMG een alsmaar minder prominente rol. Bij BMW M tekenen zich dezelfde contouren af.

Audi R8 e-tron

Kijkend naar het verleden kan echter geconcludeerd worden dat beide merken de ontwikkeling van sportieve EV's na de eerste concrete voorbodes lang hebben laten liggen, of er in ieder geval niet zichtbaar aandacht aan besteedden. We beginnen bij Audi. De R8 e-tron kwam in 2009 voor het eerst in beeld als concept-car. Qua vorm leek deze veel op de vorige R8, maar hij oogde dankzij het ontbreken van zijspiegels, de scherp gelijnde led-koplampen en gladde achterbumper een stuk futuristischer dan zijn broertje met brandstofmotor. Pas drie jaar later dook voor het eerst een prototype van de R8 e-tron op. Daarmee vestigde Audi nog in datzelfde jaar een ronderecord voor elektrische straatauto's op de Nürburgring van 8 minuten en 9 seconden. Ter vergelijking: de Porsche Taycan deed datzelfde kunstje in 2019 in 7 minuten en 42 seconden.

De getallen van de R8 e-tron stellen met alle bliksemsnelle EV's van nu dan ook niet heel veel meer voor. Het eerste prototype had een vermogen van 381 pk en 820 Nm koppel. Daarmee was de stekker-sporter in staat om in 4,2 seconden naar de 100 km/h te sprinten en door te zoemen naar een begrensde topsnelheid van 200 km/h. Audi gaf een actieradius van 215 kilometer op. Daarna zat Ingolstadt nogal te dubben over de elektrische R8. Eerst leek het erop dat Audi de productie van de R8 e-tron afblies, maar later zette het merk die deur toch weer open.

In 2015 kwam de tweede generatie van de R8 er ook als e-tron. In uiterlijk opzicht was deze niet heel opzienbarend: de lamellen in de voor- en achterbumper, de dichte grille en wielen en het e-tron logo in de achterbumper waren de enige wijzigingen. Wat betreft specificaties ging hij er behoorlijk op vooruit ten opzichte van zijn voorganger. Met 460 pk en 920 Nm koppel kun je gerust spreken van een behoorlijke stroomstoot. De sprint naar de 100 km/h kon nu afgeraffeld worden in 3,9 seconden en de topsnelheid lag op een begrensde 210 km/h. Ook de actieradius nam dankzij het accupakket van 92 kWh fors toe naar 450 kilometer. Verderop in 2015 presenteerde Audi nog de R8 e-tron Piloted Driving, een auto die diende als demonstratiemodel voor de semi-autonome rijsystemen die Audi op dat punt aan het ontwikkelen was.

Uiteindelijk mocht het niet baten: in 2016 trok Audi de stekker uit de R8 e-tron. De R8 met een stekker zou namelijk naar verluidt ongeveer €1 miljoen gaan kosten. Kennelijk zagen de Duitsers daar geen brood meer in. Uiteindelijk zijn er ongeveer 100 exemplaren van de R8 e-tron gebouwd.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive

Waar de Audi R8 e-tron in eerste instantie 'slechts' 380 pk sterk was, trapte Mercedes-Benz het stroompedaal direct vol in. In 2012 werd de SLS AMG Electric Drive onthuld, de productieversie van de SLS AMG E-Cell. Terwijl de eerste R8 e-tron het qua vermogen aflegde tegen de R8 V8, was de elektrische SLS met 750 pk en 1.000 Nm koppel meteen de krachtigste SLS ooit. Ook kreeg de Electric Drive vierwielaandrijving, ieder wiel had immers zijn eigen elektromotor. Ondanks deze indrukwekkende getallen was de Electric Drive niet sneller dan de reguliere SLS coupé met 6.2 V8: de sprint naar de 100 km/h geschiedde in 3,9 seconden en de Electric Drive kon doorzoemen tot maximaal 250 km/h. Hij had immers ook wel een behoorlijke klap extra gewicht mee te zeulen. Hij woog bijna 2.100 kilo, waar de reguliere SLS net iets meer dan 1.600 kilo aantikte.

De SLS Electric Drive was allereerst te herkennen aan zijn deels afgedichte grille met kleine gaatjes erin. Aan de achterzijde maakten de twee grote uitlaatpijpen plaats voor een diffuser met daarboven horizontale lamellen. Verder verraadden alleen de 'Electric Drive'-badges op de flanken dat je met een stekkersporter van doen had. In het interieur waren evenmin grote wijzigingen te vinden, afgezien van een iets andere indeling van het instrumentarium als gevolg van de elektrische aandrijflijn. Overigens kwam je met de elektrische SLS niet heel ver. De accucapaciteit van 60 kWh maakte dat je na 250 kilometer alweer een laadpunt op moest zoeken. In het meest ideale geval dan, want die 250 kilometer is gebaseerd op de inmiddels achterhaalde NEDC-testcyclus. Efficiënt was de SLS Electric Drive dus niet echt te noemen.

Met allerlei slimme aanpassingen in het onderstel probeerde Mercedes-Benz de stekker-SLS ondanks zijn veel hogere gewicht nog wel sportief te laten rijden. Uiteindelijk was de Benz een stukje sneller dan de R8 e-tron op de Nürburgring met een tijd van 7 minuten en 56 seconden. Toen heel vlot voor een EV, maar inmiddels dus links en rechts voorbij gestreefd. De SLS Electric Drive was kort op de markt en kostte maar liefst €416.500. Naar verluidt zijn er minder dan 100 exemplaren van verkocht. Pionieren heeft een prijs...

De toekomst

De R8 e-tron en SLS Electric Drive waren achteraf hun tijd misschien wel te ver vooruit. In 2012 was er nog geen behoefte aan elektrische sportauto's en was de technologie nog veel te duur om op een rendabele manier op de markt te kunnen brengen, nog los van de tekortkomingen ten opzichte van de varianten met een benzinemotor. Audi en Mercedes-Benz sloten dit hoofdstuk destijds dan ook af, maar zien zichzelf nu genoodzaakt het elektroboek toch weer te openen. Momenteel bieden Ingolstadt en Affalterbach geen elektrische versies van respectievelijk de R8 en de AMG GT aan, maar het is zeer waarschijnlijk dat de R8 e-tron en de SLS Electric Drive ooit nog een spiritueel opvolger krijgen.