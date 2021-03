Mercedes-AMG belicht elektrificatieplannen

Mercedes’ performancelabel AMG zet serieus in op elektrificatie. Nog voor het eind van het jaar maken we kennis met zowel plug-in hybride als volledig elektrische modellen die voor bloedstollende prestaties moeten zorgen. Evengoed wordt de verbrandingsmotortechniek niet vergeten. Reken op plug-ins met meer dan 800 pk en 1.000 Nm.

De eerste volledig elektrische AMG-modellen krijgen als basis de Mercedes-EQ-auto’s die opereren in hetzelfde segment als de huidige Mercedes-AMG E-klasse, ze delen hun platformarchitectuur met de binnenkort te verschijnen EQS. De prestaties van de AMG-EQ's liggen op hetzelfde vlak als die van de huidige 43 en 53 AMG-modellen. De rappe EV’s beschikken zowel voor als achter over een permanent bekrachtigde synchroonmotor waarbij een continue verdeling van het koppel plaatsvindt. Hierdoor moeten de elektrische AMG’s niet onder doen voor de huidige AMG-modellen met vierliter biturbo V8. Voor een sprint vanuit stilstand tot 100 km/h spreekt AMG over tijden van minder dan vier seconden. Wanneer de elektromotoren hun maximum toerental van 18.000 omwentellingen per minuut bereiken, zal de snelheidsmeter 250 km/h aangeven.

Tweetrapsraket

Voor z’n plug-ins heeft AMG onder de noemer E Performance een modulaire aandrijflijnstrategie ontwikkeld die zowel in combinatie met vier- als met achtcilinders gebruikt kan worden. Centraal staat een op de achteras gemonteerde Electric Drive Unit (EDU). Deze EDU bestaat naast een compact accupakket en vermogenselektronica uit een synchroonmotor met een tweetraps versnellingsbak die direct het limited slipdifferentieel aandrijft. Afhankelijk van de modelserie piekt de elektromotor bij 150 kW (204 pk) en 320 Nm. De elektronisch geregelde versnellingsbak werkt niet met een planetair tandwielstelsel (dat zou teveel ruimte innemen) maar is een dog-box met klauwkoppelingen, de elektromotor zorgt voor de synchronisatie. Geschakeld van 1 naar 2 wordt er bij een snelheid van circa 140 km/h wanneer de e-motor zo’n 13.500 toeren per minuut maakt. Doordat niet gekozen is voor één vaste overbrenging, kan er met een compactere motor gewerkt worden terwijl er bij lage snelheden wel van hoog koppel geprofiteerd kan worden.

Parallel universum

Of het om een plug-in met V8 gaat, zoals in de AMG GT 4-door, of om een viercilinder PHEV zoals verwacht kan worden in de nieuwe C-klasse, de verbrandingsmotor werkt in beide gevallen samen met AMG’s eigen negentrapsautomaat die vervolgens via de cardanas het differentieel aandrijft. Inderdaad, de elektromotor en de verbrandingsmotor kunnen onafhankelijk van elkaar het achterdifferentieel aandrijven, ze werken parallel. Omdat de auto’s vierwielaandrijvers zijn, kan de elektromotor (bijvoorbeeld in geval van doorslippende achterwielen) via de buitenkant van het achterdifferentieel vermogen via de cardanas naar de voorwielen leveren. Voor de variant met de tweeliter viercilinder spreekt AMG over een systeemvermogen van meer dan 650 pk en bij de V8 gaat het zelfs om dik 800 pk.

De viercilinder is overigens een doorontwikkeling van de M139-motor die we kennen uit de A 45 AMG, alleen dan in lengterichting geplaatst. Met behulp van onder andere een elektrische turbo (een turbo met op de as tussen de turbine en de compressor een elektromotor voor supersnelle drukopbouw) moet die tweeliter motor pieken bij 450 pk. Tot wat voor acceleratietijden de plug-in hybriden in staat zijn wil AMG nog niet prijsgeven, maar we rekenen op serieus vuurwerk!