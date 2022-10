Audi R8 Coupé V10 GT RWD: gelimiteerd én de krachtigste

Waar die originele R8 GT een vierwielaandrijver was, is de R8 V10 GT RWD - zoals de naam verklapt - een achterwielaandrijver. Met een tot 620 pk opgevoerde versie van de 5,2-liter V10 aan boord, is de nieuwe GT even krachtig als de huidige V10 Performance met vierwielaandrijving, de krachtigste R8 tot nu toe. Audi spreekt van een nieuwe versnellingsbak met dubbele koppeling met kortere verhoudingen en dito schakeltijden om het vermogen over te brengen op de achterwielen.

Daarmee is de R8 V10 GT RWD in staat om binnen 3,4 en 10,1 tellen van respectievelijk 0 naar 100 en 0 naar 200 km/h te speren. De top ligt met 320 km/h een stukje lager dan die van de V10 Performance Quattro, wat het gevolg is van de aangepaste bakverhoudingen. Door een zwik aan gewichtsbesparende aanpassingen wist Audi deze versie 20 kg lichter te maken dan de 570 pk sterke R8 V10 Performance RWD. Daarmee komt het wagengewicht (inclusief vloeistoffen) uit op 1.570 kg.

Dat is met name te danken aan de speciaal voor deze versie ontworpen lichtgewicht 20-inch wielen, die samen met keramische remmen tot de standaarduitrusting van de R8 V10 GT RWD behoren. Behalve aan die wielen herken je de nieuwe topversie aan zwarte (GT-)badges, zwarte kleppendeksels en de standaard aanwezige 'aerokit' van koolstofvezel.

Zijwaarts

Ook voorbehouden aan de nieuwe GT is de 'Torque Rear' rijmodus, waarin de bestuurder het ESC-systeem van de R8 in zeven verschillende standen kan zetten, die oplopend steeds iets meer zijwaarts speelplezier toelaten. Samen met de optionele extra sportief afgestelde ophanging, moet dat systeem ervoor zorgen dat dit de leukste R8 is om op het circuit te rijden. Aldaar zorgen schaalstoelen met voor de GT gereserveerde rode gordels ervoor dat je op je plek blijft zitten.

Klinkt dat je als muziek in de oren, dan dien je €225.000 (exclusief belastingen) achter te laten bij de Audi-dealer. Daar krijg je in 2023 een individueel genummerd exemplaar van de R8 V10 GT RWD voor geleverd, in één van de drie GT-kleuren: mat grijs (zoals op de foto's), grijs of rood.