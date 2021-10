Audi R8 als 570 pk sterke V10 Performance RWD

Audi introduceert een nieuwe variant van de R8. De Duitse supercar was er al als V10 Performance Quattro, maar is er nu ook als achterwielaangedreven Performance.

Wie denkt dat een Audi R8 per definitie vierwielaangedreven is, die heeft het mis. De in alle gevallen met een 5.2 V10 uitgeruste Duitse broer van de Lamborghini Huracán was er namelijk als RWS en later als RWD. Die achterwielaangedreven RWD-variant was met 540 pk iets minder potent dan de reguliere 570 pk versie met Quattro-aandrijving. De machtige overtreffende trap van de R8, de normaal gesproken 620 pk sterke R8 V10 Performance Quattro, krijgt nu ook een achterwielaangedreven alternatief naast zich.

De Audi R8 V10 Performance RWD, zoals de nieuwe variant heet, is net als de eerdere achterwielaangedreven versies net iets minder potent dan zijn Quattro-broertjes. Is de RWD-uitvoering dan opeens een slappe hap? Welnee. Integendeel zelfs. De tiencilinder stampt namelijk een nog altijd heftige 570 pk en 550 Nm via een zeventraps automaat naar de achterwielen.

Audi levert de R8 V10 Performance RWD net als de vierwielaangedreven variant ervan als Coupé en als Spyder. De dichte versie dendert in 3,7 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 329 km/h. De Spyder is als V10 Performance RWD marginaal trager. De open-R8 in deze configuratie neemt 3,8 tellen de tijd voor de 0-100-sprint en houdt het bij 327 km/h voor gezien. Een mechanisch sperdiffrerentieel is standaard van de partij. Leuk voor de gummers: in Sport-stand laat de R8 gecontroleerde drifts toe. Nieuw voor een achterwielaangedreven R8 is Dynamic Steering.

De achterwielaangedreven Performance-R8's staan op lichtgewicht wielen die aan de voorkant 19- en achter 20-inch meten. Keramischere remmerij is tegen meerprijs verkrijgbaar. De Audi R8 V10 Performance RWD is in diverse uitvoeringen vanaf begin 2022 leverbaar, prijzen volgen later.