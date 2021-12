'Audi R8-opvolger volledig elektrisch'

De Audi R8 is aardig op leeftijd aan het raken. De tweede generatie stamt uit 2015 en werd in 2018 gefacelift. Het lijkt er dan ook op dat de R8 niet heel lang meer te gaan heeft en liefhebbers van benzinegeweld kunnen er maar beter nog even van genieten. Een eventuele opvolger van de R8 krijgt namelijk geen V10 meer als kloppend hart. Ook geen V6 met elektro-ondersteuning of iets dergelijks. Nee, Audi Sport zet voor zijn modellen volledig in op elektrificatie. Dat bevestigt het hoofd product marketing, Linda Kurz, van Audi Sport tegenover CNET.com.

Dat betekent vooral dat RS-modellen op den duur kennismaken met elektro-ondersteuning of, zoals de E-Tron GT, volledig elektrisch worden. De R8 is een verhaal apart. Voor 2026 zou er (gezien de leeftijd van de huidige R8) al een opvolger kunnen verschijnen die ook nog deels op brandstofkracht vooruit komt, maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. "Het R-segment wordt volledig elektrisch", aldus Kurz.

Of er een directe opvolger komt die ook weer de naam R8 draagt, is nog niet bekend. R8 e-tron zou een logische naam zijn als de auto verder ongeveer dezelfde filosofie volgt. Die naam was er ook al eerder. In 2015 presenteerde Audi al een R8 e-tron, een volledig elektrische 460 pk en 920 Nm sterke elektrosporter die in 3,9 seconden naar 100 km/h srintte en een actieradius van 450 km (NEDC) had. Daarvan zijn echter minder dan 100 exemplaren gemaakt.