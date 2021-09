Mercedes-AMG EQS 53 4Matic: eerste elektrische AMG

Met deze fonkelnieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ hebben de heren en dames in Affalterbach hun allereerste volledig elektrische AMG-model ooit ontketend. De EQS 53 4Matic is de sportiefste versie van de EQS, het absolute neusje van de zalm dat Mercedes-Benz op elektrovlak te bieden heeft.

Kort geleden presenteerde Mercedes-AMG in de vorm van de AMG GT 4-Door 63 S E Performance zijn eerste geëlektrificeerde model en met deze AMG-versie van de EQS gaat de sportdivisie van Mercedes-Benz nog een stap verder. De Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ is zoals gezegd de eerste volledig elektrische AMG ooit, een vierwielaangedreven topversie van de EQS met indrukwekkende hardware aan boord.

Om maar met de knalharde cijfers te beginnen: de 53 AMG-versie van de EQS heeft twee elektromotoren die het samen maar liefst 658 pk en 950 Nm leveren. Daarmee is -ie fors sterker dan subtopper EQS 580 die het tot 524 pk schopt. Met die 658 pk zoemt de toplimo in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 220 km/h. Zijn die prestaties niet indrukwekkend genoeg? Niet getreurd, Mercedes-AMG heeft namelijk een pakket op de planken liggen dat luistert naar de naam AMG Dynamic Plus. Een EQS AMG 53 4Matic+ met AMG Dynamic Plus-pakket laat 761 pk en 1.020 Nm aan pure elektrokracht op je rugwervels los, voldoende om de 2.655 kilo wegende toplimousine in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h te jagen. Z'n topsnelheid: 250 km/h. Beide 53 AMG-versies hebben het van de EQS 450+ en 580 4Matic bekende 107,8 kWh grote accupakket in hun bodem.

De Mercedes-AMG EQS 53 4Matic is natuurlijk meer dan slechts een EQS met twee krachtige elektromotoren. Zo heeft deze nieuwe sportieve versie volledig variabele vierwielaandrijving. In rijmodi Sport en Sport+ gaat daarbij meer koppel naar de achterwielen. Daarnaast het de nieuwe topversie van de EQS AMG Ride Control+, specifiek voor de AMG-versie gekalibreerde luchtvering met adaptieve dempers. Achterwielsturing is standaard. Tot een snelheid van 60 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting om snel bochten te kunnen nemen. Bij hogere snelheden sturen ze met de voorwielen mee om de rechtuitstabiliteit te verbeteren. Via AMG Dynamic Select is de EQS 53 AMG te rijden in de standen Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual. Gigantische remmerij, optioneel overigens koolstofkeramische exemplaren, moeten de EQS 53 AMG weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Klinkt zo'n volledig elektrische AMG nog een beetje? Je zou denken van niet, maar Mercedes-AMG laat via een speciale luidsprekers twee soorten geluiden in het interieur horen die Mercedes-AMG 'Authentic' en 'Performance' heeft genoemd.

De AMG-divisie heeft verder het koelsysteem van de elektromotoren grondig herzien, de bedrading van het accupakket is compleet anders en ook de aanstuurmodules van deze bijna 108 kWh grote accu zijn specifiek aangepast voor de AMG-versie. Ook nieuw: de EQS AMG is in staat softwareupdates voor het accumanagementsysteem te ontvangen. Net als bij de reguliere EQS-versies kan de auto tot 200 kW snelladen. Volgens Mercedes-AMG kun je zo'n 300 WLTP-kilometers bijladen in zo'n 15 minuten.

Vanbuiten herken je de heftige EQS onder meer aan de zwarte 'grille' waarin verticale chroomkleurig spijlen en een AMG-logo zijn aangebracht. Daarnaast zijn de bumpers volledig in carrossiekleur uitgevoerd, minus enkele hoogglans zwarte delen. De gespierde EQS is beschikbaar met 21- en 22-inch groot lichtmetaal, heeft een grotere achterspoiler en is rondom voorzien van relatief subtiele randjes en lipjes. Vanbinnen is de EQS 53 4Matic verder aangekleed met speciale AMG-stoelen, sportpedalen, een sportstuur en - jawel - met speciale AMG-vloermatten. Het immense MBUX Hyperscreen dat niet standaard is op elke EQS is in de EQS 53 4Matic wél altijd van de partij.